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Сербія відмовилася від російських винищувачів і купить літаки у Франції, - FT
08:39 15.04.2024 |
Один з найсильніших союзників Москви на Балканах відмовився від російських винищувачів. Натомість Сербія планує придбати літаки Rafale у французької компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Очікується, що Сербія підпише з Францією найбільшу у своїй сучасній історії угоду про постачання зброї, що свідчить про те, що війна Росії в Україні спонукає одного з найближчих союзників Москви диверсифікувати свої закупівлі зброї.
Белград планує замовити у Dassault Aviation дюжину французьких винищувачів Rafale вартістю 3 млрд євро, що знаменує собою довгострокове зобов'язання перед Заходом після десятиліть покладання на російські літаки.
Нагадаємо, раніше цього тижня президент Сербії Александар Вучич оприлюднив допис, де зазначив, що на країну чекають важкі дні, та анонсував виклики, які чекають на республіку найближчим часом.
Крім того, у середині лютого агентство AP інформувало, що Сербія отримала чергову партію зброї від свого союзника Росії, попри міжнародні санкції проти Москви через її повномасштабне вторгнення в Україну.
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