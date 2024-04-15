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АНАЛІТИКА

Найбільші медіа США закликали Байдена і Трампа провести дебати

 

Найбільші медіа-організації США закликали американського президента Джо Байдена і його попередника Дональда Трампа, який висунув свою кандидатуру на цьогорічні вибори, до проведення дебатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

ABC News ввійшло до об'єднаної групи п'яти головних новинних мереж ефірного та кабельного мовлення, а також найбільших теле-, друкованих та радіокомпаній, які написали відкритого листа з проханням до кандидатів у президенти публічно взяти на себе зобов'язання взяти участь у телевізійних дебатах напередодні загальних виборів.

Окрім ABC News, лист до політиків підписали:

* CBS News,
* CNN,
* NBCUniversal News Group,
* FOX News Media,
* а також The Associated Press,
* C-SPAN,
* NewsNation,
* Noticias Univision (Univision Network News),
* NPR,
* PBS NewsHour,
* USA TODAY.

"З огляду на те, що контури загальних виборів 2024 року набувають чітких обрисів, ми - національні новинні організації, що підписалися нижче, - закликаємо ймовірних кандидатів у президенти публічно взяти на себе зобов'язання взяти участь у загальних передвиборчих дебатах перед листопадовими виборами", - йдеться в листі.

Цей незвичний крок був зроблений на тлі виборчого циклу, під час якого практика дебатів була зустрінута з невпевненістю як президентом Джо Байденом, так і колишнім президентом Дональдом Трампом.

Вибори у США

Нагадаємо, вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден.

Від республіканців, окрім Дональда Трампа, у перегонах брала участь експосол США в ООН Ніккі Гейлі, але вона на початку березня вийшла з перегонів.

3 березня повідомлялося, що згідно з опитуванням, проведеним The New York Times та Сієнським коледжем, у гіпотетичному матчі-реванші Трамп випереджає Байдена на п'ять пунктів.

А 5 березня Байден і Трамп вибороли перемогу на загальнонаціональних партійних виборах у більшості штатів. Кандидати створили передумови для історичного реваншу на загальних виборах у листопаді, незважаючи на низькі рейтинги своєї популярності.

Як пише The Economist, згідно з усередненими даними опитувань, Байдена готові підтримати 45% виборців, Трампа - 44%. Загалом станом на березень шанси обох кандидатів виглядають приблизно рівними.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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