США та Британія заборонили біржам приймати алюміній, мідь з Росії та закрили їх імпорт

США та Велика Британія одночасно оголосили про ембарго на імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження, щоб зменшити прибутки РФ та ускладнити їй ведення війни. Про це повідомили у Державному департаменті США та уряді Британії.

У Лондоні зазначають, що скоординована заборона США і Сполученого Королівства на імпорт російських металів охоплює російський експорт алюмінію, міді та нікелю на близько $40 млрд.

Окрім того, російським виробникам цих металів заблокували можливість отримувати прибутки на Лондонській біржі металів і товарній біржі у Чикаго (Chicago Mercantile Exchange), двох найбільших біржах металів, що має серйозно урізати доходи Росії.

Проте санкції не охоплять запаси російського металу, які вже на біржі, для зменшення ризиків стабільності ринку - їх можна буде торгувати або виводити з обороту.

"Метали - це основна експортна сировина Росії після енергоресурсів, хоча їхня вартість вже знизилася після початку вторгнення в Україну. У 2022 році вона становила $25 млрд і у 2023 році знизилася до $15 млрд завдяки зусиллям G7 і союзників... Сьогоднішні кроки ще більше обмежать можливості Росії заробляти на своєму все меншому експорті металів, що стане ще одним ударом для фінансування президентом Путіним його протиправної війни в Україні", - додали у британському уряді.

Лондонська біржа металів (LME) вже повідомила, що оперативно здійснить кроки для додержання введених санкцій, а для торгів наступного тижня будуть випущені додаткові рекомендації.

Основні компанії, яких стосуватиметься це рішення, - Русал, Норнікель - досі не перебувають під прямими санкціями.