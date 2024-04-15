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США та Британія заборонили біржам приймати алюміній, мідь з Росії та закрили їх імпорт
08:28 15.04.2024 |
США та Велика Британія одночасно оголосили про ембарго на імпорт алюмінію, міді та нікелю російського походження, щоб зменшити прибутки РФ та ускладнити їй ведення війни. Про це повідомили у Державному департаменті США та уряді Британії.
У Лондоні зазначають, що скоординована заборона США і Сполученого Королівства на імпорт російських металів охоплює російський експорт алюмінію, міді та нікелю на близько $40 млрд.
Окрім того, російським виробникам цих металів заблокували можливість отримувати прибутки на Лондонській біржі металів і товарній біржі у Чикаго (Chicago Mercantile Exchange), двох найбільших біржах металів, що має серйозно урізати доходи Росії.
Проте санкції не охоплять запаси російського металу, які вже на біржі, для зменшення ризиків стабільності ринку - їх можна буде торгувати або виводити з обороту.
"Метали - це основна експортна сировина Росії після енергоресурсів, хоча їхня вартість вже знизилася після початку вторгнення в Україну. У 2022 році вона становила $25 млрд і у 2023 році знизилася до $15 млрд завдяки зусиллям G7 і союзників... Сьогоднішні кроки ще більше обмежать можливості Росії заробляти на своєму все меншому експорті металів, що стане ще одним ударом для фінансування президентом Путіним його протиправної війни в Україні", - додали у британському уряді.
Лондонська біржа металів (LME) вже повідомила, що оперативно здійснить кроки для додержання введених санкцій, а для торгів наступного тижня будуть випущені додаткові рекомендації.
Основні компанії, яких стосуватиметься це рішення, - Русал, Норнікель - досі не перебувають під прямими санкціями.
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