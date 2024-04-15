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АНАЛІТИКА

Білий дім: Байден не вірить, що атака Ірану на Ізраїль переросте у масштабну війну

 

У Білому домі заявляють, що президент США Джо Байден "не вірить", що нічна атака Ірану на Ізраїль переросте в більш масштабну війну на Близькому Сході.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв'ю NBC News сказав координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

"Президент не вірить, що це має рухатись в цьому напрямку", - сказав Кірбі.

Він також відмовився "вдаватися в гіпотези" щодо того, чи підтримають США потенційну відповідь Ізраїлю Ірану.

"Ізраїль не ухвалив жодних рішень, про які мені відомо, щодо того, яким буде наступний крок", - додав Кірбі.

За даними ЗМІ, Байден під час розмови з ізраїльським прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу заявив, що не підтримає удар по Ірану у відповідь на його масовану атаку з дронами і ракетами.

Своєю чергою у Білому домі відзначили успішні дії Ізраїлю з відбиття масованої атаки Ірану.
Ключові теги: США
 

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