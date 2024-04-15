Фінансові новини
- |
- 15.04.24
- |
- 10:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Країни G7 готові вжити заходів у разі ескалації ситуації з боку Ірану - заява
07:30 15.04.2024 |
Країни "Великої сімки" (G7) готові вжити нових заходів у разі, якщо Іран і підтримувані ним сили не припинять атаки на Ізраїль, ідеться в опублікованій у неділю заяві лідерів G7.
"Ми продовжимо працювати над стабілізацією ситуації і над тим, щоб уникнути подальшої ескалації. У цьому напрямку ми вимагаємо, щоб Іран і його довірені особи припинили атаки. Ми готові вжити заходів зараз і відповісти на подальші дестабілізуючі дії", - зазначено в заяві.
У ній також наголошується, що Іран своїми діями може спровокувати "неконтрольовану ескалацію в регіоні".
Крім того, згідно з їхньою заявою, країни G7 мають намір посилити співпрацю, щоб "покласти край кризі в Секторі Гази, зокрема працюючи для досягнення негайного і суттєвого припинення вогню і звільнення всіх утримуваних ХАМАС заручників", а також для доставки гуманітарної допомоги палестинцям.
У ніч на 14 квітня Іран завдав по Ізраїлю численних ударів ракетами і безпілотниками. Представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі повідомив, що близько 99% із приблизно 300 повітряних об'єктів, випущених Іраном по Ізраїлю за ніч, були перехоплені ізраїльськими засобами ППО. А глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що сили США перехопили десятки ракет і безпілотників, що летіли в напрямку Ізраїлю з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден і конгресмени досягли консенсусу щодо допомоги Ізраїлю та Україні, заявив лідер демократів у Сенаті
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина надає Україні ще одну систему Patriot
|Конгрес цього тижня розгляне допомогу Україні та Ізраїлю
|Трамп припускає надання Україні допомоги у формі позики
|Удар Ірану по Ізраїлю. Як вдалось збити 99% ракет і дронів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Путін повідомив МАГАТЕ про плани перезапуску Запорізької АЕС
|Ізраїль на Радбезі ООН закликав дослухатися до Зеленського
|ЗМІ: Прем'єрка Італії поїде до Китаю для перезавантаження відносин
|Шольц приїхав до Сі Цзіньпіна в Китай
|Українські пілоти після Британії продовжать навчання у Франції, - Міноборони
|ЄС виділяє EUR121 млн на докапіталізацію ЄБРР для збільшення допомоги Україні
|Крісталіну Георгієву обрали на другий термін головуваня у МВФ
Бізнес
|Apple збільшує виробництво iPhone в Індії – тепер у країні збирають кожен сьомий смартфон компанії
|Компанія Xiaomi провела захід у Китаї, на якому представила Redmi Turbo 3
|ChatGPT пише пісні для індійського кіно — і його вказують у титрах
|Nissan представив новий кросовер Kicks
|США заборонять своїм громадянам використовувати софт російської Kaspersky Lab – CNN
|Чат-бот Grok Ілона Маска поширює фальшиві новини про сонячне затемнення на основі жартів в X
|Kia представила новий седан K4