Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Країни G7 готові вжити заходів у разі ескалації ситуації з боку Ірану - заява

 

Країни "Великої сімки" (G7) готові вжити нових заходів у разі, якщо Іран і підтримувані ним сили не припинять атаки на Ізраїль, ідеться в опублікованій у неділю заяві лідерів G7.

"Ми продовжимо працювати над стабілізацією ситуації і над тим, щоб уникнути подальшої ескалації. У цьому напрямку ми вимагаємо, щоб Іран і його довірені особи припинили атаки. Ми готові вжити заходів зараз і відповісти на подальші дестабілізуючі дії", - зазначено в заяві.

У ній також наголошується, що Іран своїми діями може спровокувати "неконтрольовану ескалацію в регіоні".

Крім того, згідно з їхньою заявою, країни G7 мають намір посилити співпрацю, щоб "покласти край кризі в Секторі Гази, зокрема працюючи для досягнення негайного і суттєвого припинення вогню і звільнення всіх утримуваних ХАМАС заручників", а також для доставки гуманітарної допомоги палестинцям.

У ніч на 14 квітня Іран завдав по Ізраїлю численних ударів ракетами і безпілотниками. Представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі повідомив, що близько 99% із приблизно 300 повітряних об'єктів, випущених Іраном по Ізраїлю за ніч, були перехоплені ізраїльськими засобами ППО. А глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що сили США перехопили десятки ракет і безпілотників, що летіли в напрямку Ізраїлю з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Іран
 

ТЕГИ

Курс НБУ на 12.04.2024
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,1676
  0,1444
 0,37
EUR
 1
 42,0190
  0,3426
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1389  0,12 0,32 39,6781  0,12 0,31
EUR 41,9130  0,08 0,19 42,7530  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на 11.04.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0550  0,02 0,05 39,0800  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес