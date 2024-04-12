Фінансові новини
- |
- 12.04.24
- |
- 23:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Пентагон збільшує присутність на Близькому Сході на тлі загрози з боку Ірану
22:55 12.04.2024 |
Міністерство оборони США вирішило перекинути додаткові сили та засоби в регіон Близького Сходу на тлі підготовки до можливої атаки Ірану на Ізраїль.
Про це журналістам низки американських ЗМІ, зокрема CNN, повідомив неназваний представник Пентагону, пише "Європейська правда".
За словами посадовця, цей крок спрямований на "посилення регіональних зусиль зі стримування і посилення захисту американських військ".
Пентагон працює над посиленням протиповітряної оборони військ США, дислокованих в Іраку і Сирії, які з жовтня по лютий понад 100 разів зазнавали атак із боку підтримуваних Іраном маріонеткових сил.
За даними CNN, США не очікують, що Іран або підтримувані ним сили нападуть на американських військових у межах удару у відповідь по Ізраїлю, але про всяк випадок передислоковують сили і засоби.
Нагадаємо, 1 квітня внаслідок повітряного удару по будівлі іранського консульства у Дамаску загинули семеро військових Корпусу вартових Ісламської Революції, серед яких двоє генералів. Тегеран покладає відповідальність на Ізраїль. США наголосили, що не причетні до цього.
Американські посадовці вважають, що Іран уже 12 квітня може випустити по Ізраїлю "понад 100 безпілотників і десятки ракет", націлених на військові об'єкти.
У США оцінюють, що Ізраїлю буде складно захиститися від нападу такого масштабу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд зосередиться на спорудженні об'єктів малої генерації невеликої потужності для Харкова та інших міст під час підготовки до зими - Кубраков
ТОП-НОВИНИ
|Нідерланди виділили додатковий мільярд євро на військову допомогу Україні
|Кабмін ухвалив постанову про доплати у 70 тисяч військовим на передовій
|Росія продовжує нищити українську енергетику. Що чекає на Україну без ТЕС
|США підписали угоду про надання Україні $138 млн на модернізацію систем ППО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Домбровскіс: Україна отримає €1,5 мільярда у квітні, та ще €1,9 мільярда у травні
|США розкрили, як Китай допомагає Росії вести повномасштабну війну проти України
|Ексрадниця Трампа згадала, як він вважав, що Україна має бути частиною Росії
|Пентагон збільшує присутність на Близькому Сході на тлі загрози з боку Ірану
|Мільярди доларів «зависли» за кордоном: Росія не може повернути доходи від експорту через санкції
|Угорщина розширює обмеження на імпорт сільгосппродукції з України
Бізнес
|Apple збільшує виробництво iPhone в Індії – тепер у країні збирають кожен сьомий смартфон компанії
|Компанія Xiaomi провела захід у Китаї, на якому представила Redmi Turbo 3
|ChatGPT пише пісні для індійського кіно — і його вказують у титрах
|Nissan представив новий кросовер Kicks
|США заборонять своїм громадянам використовувати софт російської Kaspersky Lab – CNN
|Чат-бот Grok Ілона Маска поширює фальшиві новини про сонячне затемнення на основі жартів в X
|Kia представила новий седан K4