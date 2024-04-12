Мільярди доларів «зависли» за кордоном: Росія не може повернути доходи від експорту через санкції

Посилення американських санкцій і масові відмови іноземних банків проводити платежі для російських компаній позбавили Росію мільярдів доларів валютної виручки.

За даними російського центробанку, у березні Росія заробила на експорті $39,6 млрд - на 30% більше, ніж у лютому, і майже на 40% більше, ніж у січні, пише The Moscow Times.

Водночас на $15,5 млрд зросли "іноземні активи" російських компаній - показник, що включає, зокрема, кошти на іноземних рахунках.

Це означає, що хоча експорт номінально зріс, "валюта ще не дійшла у відповідних обсягах", пояснює керуючий директор російської компанії "ДПБ Private Banking" Єгор Сусін.

У січні та лютому обсяги валюти за кордоном у російських компаній зростали зі швидкістю $3-4 млрд на місяць. Відтак у березні темпи зростання іноземних активів прискорилися в 5 разів.

"Товари експортують, але гроші не доходять", - підтверджує економіст "ЦентрКредитБанку" Євген Суворов.

Через це "бухгалтерські" показники та "живий" експортний виторг сильно розходяться, додає економіст.

Отже, попри звіти російського центробанку про рекордний більш ніж за рік профіцит торгового балансу ($16,7 млрд у березні), насправді практично кожен четвертий долар за експортовані товари завис на іноземних рахунках.

"Це може бути однією з причин слабкості рубля наприкінці першого кварталу", - вважає Сусін: курс долара, що опускався до 87-88 рублів у середині січня, підскочив вище 93 рублів, а в четвер, 11 квітня, оновив максимум за півроку.

Як повідомлялося, проблеми з міжнародними платежами у російських компаній різко посилилися після того, як президент США Джо Байден наприкінці минулого року підписав указ про посилення санкцій: відтепер закордонні банки ризикують потрапити під вторинні санкції, якщо вони сприяють діяльності російського ВПК.

Через це іноземні банки почали відмовляти у проведення платежів російських компаній без пояснення причин, скаржився голова російського банку ВТБ Андрій Костін. За його словами, якщо раніше банки блокували платежі лише для російських структур, що потрапили під санкції, то тепер "центральною проблемою стає географія": достатньо згадки Росії, як "загоряється стоп".

Нагадаємо, раніше відразу декілька китайських банків припинили приймати платежі з Росії навіть у юанях, кошти за такими трансакціями повертають російським клієнтам. Через загрозу запровадження вторинних санкцій США операції з російськими контрагентами також суттєво обмежили банки з Туреччини та ОАЕ.

