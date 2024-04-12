Рада ЄС підтримала закон про повернення та конфіскацію кримінальних активів

Рада ЄС сьогодні ухвалила правовий акт, який встановлює для всіх країн ЄС єдині правила із повернення та конфіскації активів, які були набуті злочинним шляхом.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена сьогодні на сайті Європейської ради.

«Рада ЄС сьогодні ухвалила закон, який встановлює загальноєвропейський мінімальний рівень (взаємодії) у відстежуванні, ідентифікації, заморожуванні, конфіскації та управління кримінальною власністю, яка набута шляхом широкого переліку злочинів. Ця Директива (правовий акт ЄС - ред.) надасть більше можливостей для країн-членів у боротьбі проти організованої злочинності та пов'язаними з нею незаконним прибутком», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Рада ЄС, нові правові норми стосуватимуться також діяльності, що пов'язані із порушеннями режиму санкцій ЄС. При цьому, як передбачається, країни-члени будуть зобов'язані надавати належне фінансування національним фіскальним органам, які опікуватимуться цією діяльністю.

«Країнам-членам буде необхідно дозволити заморожування власності, за результатами остаточного обвинувачування, створити умови для конфіскації інструментарію та доходів, що були отримані в результаті кримінального правопорушення. На додаток, вони (країни-члени - ред.) будуть зобов'язані ухвалити правила, які дозволятимуть їм конфісковувати власність, вартість якої пов'язана із кримінальними надходженнями», - йдеться у документі.

Така конфіскація, за новим законом, може проводитися також проти власності, що передається третім особам, якщо ці треті особи знали, або повинні були знати, що метою передання їх цих активів або власності було уникнення їх конфіскації.

Окрім того, нові правові норми надають країнам-членам конфісковувати статки, що не мають належного пояснення, зокрема, у випадках, коли така власність пов'язана із кримінальною діяльністю організованої злочинності та генерує значні фінансові прибутки.

У свою чергу, новий закон передбачає посилення державних структур із повернення активів у рамках транскордонного співробітництва. Ці органи підтримуватимуть національні правоохоронні органи та офіс Європейського прокурора у розслідуваннях із виявлення джерел незаконних надходжень. Ці структури отримають доступ до відповідних баз даних та реєстрів, що дозволить їх виконувати таке завдання. Ці органи також відповідатимуть за управління замороженою або конфіскованою власністю, включаючи їх продаж. Інколи такий продаж може здійснюватися ще до завершення остаточного завершення процедури конфіскації, наприклад, у випадку, якщо об'єкт кримінальної власності швидко псується.

Ця Директива ЄС набуде чинності через 20 днів після оприлюднення в Офіційному журналі ЄС. Держави-члени ЄС матимуть 30 місяців, щоб інтегрувати згадані правові положення в національне законодавство.

За даними агентства Europol, злочинні організації отримують прибуток від протиправної діяльності в обсязі не менше 139 мільярдів євро щороку.