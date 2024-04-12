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Китай ввів санкції проти двох компаній зі США за продаж зброї Тайваню
17:13 12.04.2024 |
Китай запровадив санкції проти двох великих американських компаній-виробників озброєнь у відповідь на продаж ними зброї Тайваню.
Про це повідомляє МЗС КНР.
У заяві міністерства йдеться, що продаж зброї Тайваню є серйозним втручанням у внутрішні справи Китаю і завдає шкоди його суверенітету та територіальній цілісності.
"Продовження продажу зброї Сполученими Штатами китайському регіону Тайвань є серйозним порушенням принципу одного Китаю та положень трьох спільних китайсько-американських комюніке", - зазначається у повідомленні.
Санкції Пекіна передбачають замороження майна та всіх активів згаданих компаній у Китаї і заборону їх керівникам на в'їзд до країни.
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