Бельгія розслідуватиме імовірне втручання РФ у вибори в ЄС

Александер Де Кроо

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо у п'ятницю, 12 квітня, оголосив про розслідування ймовірного втручання Росії у вибори в Європейський парламент, які відбудуться в червні. За його словами, бельгійська розвідка підтвердила існування мережі, яка намагається підірвати підтримку України з боку європейських партнерів.

"Бельгійські спецслужби підтвердили існування проросійських мереж втручання, які діють у кількох європейських країнах, а також тут, у Бельгії", - цитує Де Кроо агенція Associated Press. Прем'єр додав, що наразі Бельгія тісно співпрацює з чеською владою, яка раніше викрила мережу російського впливу в ЄС.

За словами Де Кроо, розслідування встановило, що до членів Європарламенту зверталися та пропонували гроші за просування російської пропаганди. Утім, за його словами, підкуп готівкою відбувався не на території Бельгії. "Згідно з нашою розвідкою, цілі Москви дуже чіткі. Мета полягає в тому, щоб допомогти обрати більше проросійських кандидатів до Європейського парламенту та зміцнити певний проросійський наратив у цій інституції",- розповів він журналістам.

За його словами, Москва намагалася домогтися ослаблення європейської підтримки України, що було б корисним для РФ на полі бою. Де Кроо запевнив, що бельгійські прокурори вже вживають заходів. Утім, не повідомив деталей щодо того, кому можуть бути оголошені підозри.

"Ми не можемо допустити такого типу російської загрози поміж нас. Нам потрібно діяти, і нам потрібно діяти як на національному рівні, так і на рівні ЄС", - наголосив бельгійський прем'єр.

Чехія викрила мережу впливу РФ в Європі на чолі з Медведчукаом

Наприкінці березня Чехія заявила про викриття проросійської мережі впливу на чолі з колишнім нардепом України Віктором Медведчуком, одним з лідерів забороненої нині партії "Опозиційна платформа - За життя", який водночас є й кумом президента РФ Володимира Путіна.

За даними чеської влади, для проведення "операцій" з метою порушення територіальної цілісності, суверенітету та свободи України Медведчук використовував зареєстрований в Чехії влітку 2023 року портал новин Voice of Europe.

Цей сайт використовувався "для фінансування співпраці з журналістами в багатьох країнах Європейського Союзу та прихованої підтримки окремих кандидатів на виборах до Європейського парламенту" в обмін на просування останніми зовнішньополітичні інтересів Росії.

За інформацією чеського видання Denik N і німецького журналу Der Spiegel, сайт публікував заклики політиків припинити допомогу Україні, а декому з них за це платили суми, що в окремих випадках покривають витрати на їхню передвиборну кампанію. Виплати отримували політики з Угорщини, Польщі, Франції, Бельгії, Нідерландів. Йшлося також про причетність німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".