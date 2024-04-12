Фінансові новини
- |
- 12.04.24
- |
- 17:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Спікер Джонсон обговорює допомогу Україні з Білим домом і поїде «консультуватись» до Трампа
16:12 12.04.2024 |
Спікер Палати представників США Майк Джонсон веде переговори з Білим домом, готуючись до просування через Палату представників допомоги для України, а також Ізраїлю.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство АР, заявив у четвер провідний республіканець Палати представників Стів Скаліз.
Скаліз повідомив журналістам, що Джонсон обговорював з офіційними особами Білого дому пакет, який буде відрізнятися від запропонованого Сенатом 95-мільярдного пакета підтримки і включатиме кілька вимог республіканців.
"Домовленості не було досягнуто. Очевидно, що домовленість має бути досягнута не лише з Білим домом, але й з нашими власними членами", - сказав Скаліз.
Крім того, спікер-республіканець має намір у п'ятницю поїхати до клубу колишнього президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Флориді для зустрічі.
Джонсон протягом останніх тижнів консультувався з ним щодо фінансування України, щоб заручитися його підтримкою - або принаймні щоб не дати йому відкрито виступити проти цього пакета, підкреслює агентство.
Сенатор Марквейн Маллін, республіканець з Оклахоми, заявив цього тижня, що вони з Трампом "глибоко" обговорили з Джонсоном шляхи просування допомоги Україні.
Невідомо, чи висловить Трамп якусь політичну підтримку пакета, але Маллін сказав, що сподівається на підтримку колишнього президента, особливо зараз, коли на кону стоїть робота Джонсона.
Республіканка Марджорі Тейлор Грін пригрозила, що спробує змістити Джонсона з посади, якщо він просуватиме фінансування для України.
Джонсон веде переговори з Білим домом про прийняття проєкту, який би структурував частину фінансування для Києва у вигляді кредитів, відкрив би шлях для США до заморожених активів російського центрального банку та передбачав би інші зміни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія продовжує нищити українську енергетику. Що чекає на Україну без ТЕС
|США підписали угоду про надання Україні $138 млн на модернізацію систем ППО
|РФ вдарила по Трипільській ТЕС найновішими ракетами Х-69, - Defense Express
|Росіяни нанесли удар керованими авіабомбами по ТЕЦ у Сумах
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бельгія розслідуватиме імовірне втручання РФ у вибори в ЄС
|Спікер Джонсон обговорює допомогу Україні з Білим домом і поїде «консультуватись» до Трампа
|Панамський канал очікує нормалізації транзиту до 2025 р.
|Рада ЄС остаточно затвердила запровадження кримінального покарання за обхід санкцій
|Британія розглядає можливість відправки Україні прототипа лазерної зброї, - Міноборони
|Канада та Франція: Україна сама має вирішувати, як себе захищати
|Кілька банків Китаю посилили контроль за платежами російського бізнесу – ЗМІ
Бізнес
|Apple збільшує виробництво iPhone в Індії – тепер у країні збирають кожен сьомий смартфон компанії
|Компанія Xiaomi провела захід у Китаї, на якому представила Redmi Turbo 3
|ChatGPT пише пісні для індійського кіно — і його вказують у титрах
|Nissan представив новий кросовер Kicks
|США заборонять своїм громадянам використовувати софт російської Kaspersky Lab – CNN
|Чат-бот Grok Ілона Маска поширює фальшиві новини про сонячне затемнення на основі жартів в X
|Kia представила новий седан K4