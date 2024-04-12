Панамський канал очікує нормалізації транзиту до 2025 р.

Панамський канал очікує на нормалізацію транзиту і збільшення пропускної спроможності, яку було знижено через низький рівень води, на початок наступного року.

"Поточні прогнози показують, що стійкі опади почнуться наприкінці квітня і триватимуть протягом кількох місяців. Якщо ситуація збережеться, канал планує поступово послабити транзитні обмеження, що надасть змогу повністю нормалізувати ситуацію до 2025 року", - йдеться в повідомленні адміністрації Canal de Panama.

"Усі зміни обмежень залежатимуть від прогнозів. Якщо дощі не виправдають очікувань, канал може зберегти або застосувати додаткові обмеження - або на щоденний прохід, або на осадку. Проте пізніше цього місяця очікуються помірні дощі, і якщо їхня інтенсивність збільшиться, це надасть змогу каналу поступово підвищити кількість щоденних рейсів до 36, які зазвичай здійснюють у сезон дощів", - додає керівництво транзитної артерії.

Наразі кількість суден за межами Панамського каналу становить близько 50, що відповідає нормальному числу за поточних умов, при цьому щодня доступно 27 місць на транзит. "Більшість суден має бронь, зазвичай вони прибувають раніше призначеної дати для проходу через канал. Ці судна зазвичай заправляються пальним або поповнюють запаси перед початком запланованого проходу", - пояснюється в повідомленні.

Середній час очікування суден цього року становить трохи менше ніж 2,5 дня, що набагато менше, ніж 3,6 дня в період із січня до березня минулого року, і 3,8 дня, зафіксовані за той самий період у 2022 році.

Панамський канал між Атлантикою і Тихим океаном, відкритий 1914 року, має протяжність 82 км. Водний шлях обслуговує понад 180 морських маршрутів, з'єднуючи 170 країн і досягаючи приблизно 1920 портів по всьому світу. Вода подається в шлюзи зі штучної прісної водойми - озера Гатун.

Минулий рік став третім найпосушливішим у цьому районі відтоді, як країна почала відповідний облік понад 140 років тому. Сильні посухи знизили рівень води в Панамському каналі, скоротивши судноплавство майже на 40%. Час очікування для танкерів і балкерів в окремі місяці сягав 13 днів.