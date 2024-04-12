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АНАЛІТИКА

Рада ЄС остаточно затвердила запровадження кримінального покарання за обхід санкцій

 

Рада ЄС оголосила у п'ятницю про остаточне затвердження директиви про правила переслідування за порушення або обхід санкцій Євросоюзу.

"Певні дії тепер вважатимуться кримінальними злочинами в усіх державах-членах, наприклад, допомога в обході заборони на поїздки (до Євросоюзу), торгівля підсанкційними товарами або провадження забороненої фінансової діяльності. Підбурювання і пособництво цим злочинам також можуть бути покарані", - йдеться в повідомленні Ради ЄС.

У роз'ясненнях, які наводяться в документі, зокрема, повідомляється, що "навмисне порушення санкцій має передбачати тюремне ув'язнення як максимальне покарання". Порушників обмежувальних заходів ЄС можуть додатково оштрафувати.

Юридичні особи також можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо злочин скоїла особа, яка обіймає керівну посаду в організації. В таких випадках санкції можуть передбачати відкликання дозволів на провадження економічної діяльності.

Директива набуде чинності на двадцятий день після публікації в "Офіційному журналі" ЄС. У держав-членів буде 12 місяців на внесення положень директиви у своє національне законодавство.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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