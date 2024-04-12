Фінансові новини
- |
- 12.04.24
- |
- 14:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Канада та Франція: Україна сама має вирішувати, як себе захищати
11:41 12.04.2024 |
Канада та Франція засудили загарбницьку війну РФ проти України та заявили, що залишаються "твердо відданими" незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами.
Як повідомляє "Європейська правда", на цьому у спільній заяві за підсумками їхньої зустрічі наголосили прем'єр-міністри Канади Джастін Трюдо та Франції Габріель Атталь.
Очільники урядів обох країни запевнили, що продовжать надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно.
"Ми вважаємо, що саме Україна має вирішувати, як захищати себе й свій народ. Канада та Франція продовжуватимуть свою підтримку на двосторонньому рівні та через усі міжнародні організації, членами яких вони є", - йдеться в заяві.
Оттава та Париж також пообіцяли продовжити зусилля в межах Міжнародної коаліції з повернення українських дітей.
Крім того, вони підтвердили свою довгострокову підтримку України в межах Спільної декларації країн G7 на підтримку України та відповідних двосторонніх угод, які нещодавно ухвалили у 2024 році.
"Канада та Франція сповнені рішучості допомогти у відновленні та реконструкції України, реагуючи на нагальні гуманітарні потреби, підтримуючи реформи та антикорупційні зусилля, а також посилюючи торговельні інвестиції в Україну з метою сприяння участі приватного сектору", - резюмували прем'єри обох країн.
Раніше глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що вважає атаки України на російські нафтопереробні заводи виправданими, якщо вони допомагають зменшити російські доходи та ускладнюють Росії ведення війни.
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив після останньої атаки РФ, що Україна має право бити по російських нафтопереробних заводах.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна має право завдавати ударів по "легітимних військових цілях" за своїми межами.
А міністр оборони США Ллойд Остін нещодавно критично висловився про удари по НПЗ, поставивши під сумнів їхній вплив на хід війни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія продовжує нищити українську енергетику. Що чекає на Україну без ТЕС
|США підписали угоду про надання Україні $138 млн на модернізацію систем ППО
|РФ вдарила по Трипільській ТЕС найновішими ракетами Х-69, - Defense Express
|Росіяни нанесли удар керованими авіабомбами по ТЕЦ у Сумах
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада ЄС остаточно затвердила запровадження кримінального покарання за обхід санкцій
|Британія розглядає можливість відправки Україні прототипа лазерної зброї, - Міноборони
|Канада та Франція: Україна сама має вирішувати, як себе захищати
|Кілька банків Китаю посилили контроль за платежами російського бізнесу – ЗМІ
|Україна та Чорногорія домовилися про «транспортний безвіз» для вантажних перевезень
|Міністр оборони Німеччини порівняв Путіна з Гітлером
Бізнес
|Компанія Xiaomi провела захід у Китаї, на якому представила Redmi Turbo 3
|ChatGPT пише пісні для індійського кіно — і його вказують у титрах
|Nissan представив новий кросовер Kicks
|США заборонять своїм громадянам використовувати софт російської Kaspersky Lab – CNN
|Чат-бот Grok Ілона Маска поширює фальшиві новини про сонячне затемнення на основі жартів в X
|Kia представила новий седан K4
|Творець ChatGPT Сем Альтман став мільярдером — але не завдяки OpenAI