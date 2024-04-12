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АНАЛІТИКА

Кілька банків Китаю посилили контроль за платежами російського бізнесу – ЗМІ

 

Кілька великих китайських банків під час прийому платежів із Росії почали запитувати дані про те, чи пов'язані вони з "ЛНР", "ДНР", окупованим Росією Кримом, Іраном, Північною Кореєю, Кубою і Сирією або зі збройними силами та ОПК Росії.

Про це пишуть "Известия" із посиланням на російських бізнесменів.

Опитані представники бізнесу назвали серед таких банків Bank of China (четверте місце за обсягом активів серед банків КНР) і Great Wall West China Bank.

Експерти, опитані газетою, вважають, що таким чином банки хочуть зняти ризики на випадок санкційних перевірок.

Видання надіслало запит до названих китайських банків і найбільших російських, а також регуляторам обох країн.

Джерело серед російських підприємців розповіло, що в особистому кабінеті юрособи для проведення операції в банк-клієнті Bank of China з'явився документ, який містить такий запит.

Гендиректор АТ "Перша група" Олексій Порошин розповів про отримання аналогічного запиту. За його словами, клієнт відповідає, що операція не пов'язана із зазначеними регіонами і збройними силами - таким чином він знімає з Bank of China відповідальність на випадок санкційних перевірок з боку США.

За його словами, банки КНР почали запитувати таку інформацію приблизно з початку року, навіть якщо платіж йде не з Росії, а з третіх країн. Валюта платежу на ситуацію не впливає, додав він.

Комерційний директор компанії "Імпая Рус" Олексій Разумовський підтвердив інформацію про запити банків Китаю. За його даними, питання про перераховані країни і регіони крім Bank of China робить і Great Wall West China Bank.

"Якщо відповісти, що трансакція пов'язана з перерахованими територіями, то китайська сторона, найімовірніше, відмовить у проведенні платежу", - заявив керівник аналітичного відділу інвестиційної компанії "Риком-Траст" Олег Абєлєв.

Найімовірніше, запитувати подібну інформацію для схвалення операції почнуть і інші банки КНР, додав засновник Anderida Financial Group (компанія з управління інвестиціями та фінансового планування) Олексій Тараповський.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай, Росія
 

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