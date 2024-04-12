Міністр оборони Німеччини порівняв Путіна з Гітлером

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус порівняв війну путінської Росії проти України з анексією гітлерівською Німеччиною чехословацької території в 1938 році та заявив, що Європа повинна готуватися до широкомасштабної атаки РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

На презентації нової біографічної книги про прем'єр-міністра Великої Британії та одного з переможців у Другій світовій війні Вінстона Черчилля він наголосив, що російський лідер Владімір Путін не зупиниться, коли війна проти України закінчиться.

"Він також чітко заявив про це. Так само чітко, як і (лідер нацистської Німеччини Адольф) Гітлер, який також завжди говорив, що не зупиниться", - зазначив Пісторіус.

Водночас він назвав Черчилля сильним лідером з чітким баченням у важкі часи. За його словами, зіткнувшись з війною, люди обирають лідера, "якому вони довіряють та за яким вони йдуть, навіть якщо він описує світ похмурими словами".

Пісторіус ще раз закликав до послаблення обмежень на борги Німеччини, щоб допомогти зміцнити її армію після того, як 2027 року вичерпається спеціальний позабюджетний фонд на суму 100 млрд євро.

"Ми повинні повернути цю країну в таке становище, щоб вона могла себе захистити. Ми маємо вирішити зараз, чи хочемо ми підготуватися до реальної загрози з боку Путіна, чи ми хочемо полегшити йому завдання", - резюмував він.

Раніше головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що повномасштабний конфлікт у Європі більше не є фантазією, тому європейці повинні знайти нові способи, щоб профінансувати підготовку до потенційно ширшої війни на континенті.

Нагадаємо, в лютому президент Франції Емманюель Макрон попередив, що дії Москви в останні тижні свідчать про те, що Росія може атакувати країни НАТО в найближчі кілька років.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.

Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.