Білий дім прокоментував удари РФ по енергооб'єктах України

В адміністрації президента Сполучених Штатів відреагували на російські повітряні атаки на енергосистему України в ніч на 11 квітня, зокрема Трипільську ТЕС під Києвом.

Про це на брифінгу заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє "Європейська правда".

Представниця адміністрації президента США нагадала нещодавню заяву президента Володимира Зеленського, що Україна потребує більше засобів протиповітряної оборони (ППО), щоб захистити людей та критично важливу інфраструктуру від російських ракет та іранських безпілотників.

"Очевидно, що нам потрібно, щоб Палата представників, зокрема республіканці, вжила термінових заходів для ухвалення двопартійного проєкту про національну безпеку, щоб ми могли надіслати Україні більше засобів ППО", - зазначила Жан-П'єр.

Вона уточнила, що "потрібен спікер", щоб поставити цей законопроєкт на голосування в Палаті представників, маючи на увазі небажання спікера від республіканців Майка Джонсона це робити.

"Тому що ми знаємо, що ми отримаємо переважну підтримку від республіканців і демократів. Отже, нам потрібно, щоб законопроєкт, який ухвалили переважною більшістю голосів у Сенаті, був винесений на голосування. Удари по Україні за останні 24 години є ще одним жахливим нагадуванням про те, що її потреби є критично важливими", - резюмувала представниця Білого дому.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що нестача поставок сучасних систем ППО Patriot уможливила знищення росіянами Трипільської ТЕС під Києвом.

У четвер президент Володимир Зеленський за підсумками саміту Ініціативи трьох морів у Вільнюсі укотре закликав допомогти з постачанням Україні засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо, голова комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер висловив упевненість, що допомога Україні матиме "переважну підтримку" після повернення Конгресу до роботи 9 квітня, підкресливши обіцянку спікера Майка Джонсона зробити фінансування України пріоритетом після канікул.

Джонсон анонсував, що пакет допомоги Україні включатиме "деякі важливі нововведення", серед яких - можливе виділення допомоги у кредит.

Сенат США ще взимку ухвалив компромісний законопроєкт, де допомогу для України об'єднали з низкою інших рішень у сфері нацбезпеки, у тому числі заходами з протидії нелегальній міграції на кордоні з Мексикою. Проте Джонсон дав зрозуміти, що не буде виносити цей проєкт на голосування у Палаті представників, натомість там готуватимуть власний.