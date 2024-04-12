Макрон дав старт будівництву заводу з виробництва снарядного пороху

Президент Франції Еммануель Макрон відвідав департамент Дордонь, де заклав перший камінь у фундамент заводу з виготовлення пороху для снарядів у місті Бержерак, повідомляє Le Figaro.

"Переворот, спричинений війною в Україні та глобальним переозброєнням, вимагає від оборонної промисловості "стійких" зусиль, - сказав Еммануель Макрон, закладаючи перший камінь заводу з виробництва пороху в Бержераку (Дордонь)", - ідеться в повідомленні Le Figaro в четвер.

"Ми вступаємо в довгострокову перспективу, щоб відповідати геополітичним і геостратегічним змінам, за яких роль оборонної промисловості зростатиме", - заявив Макрон у присутності міністрів економіки та збройних сил, а також керівників ВПК, яких закликав прискорити перехід на "військову економіку" з метою активної підтримки України.

За його словами, необхідне зусилля має бути "терміновим: потрібно діяти швидко, рішуче, масовано", але також розрахованим "на стійку перспективу". Макрон зазначив, що "всюди в Європі зростають військові витрати й замовлення".

Закладений президентом перший камінь на індустріальному майданчику європейського лідера з виробництва пороху та вибухових речовин Eurenco - крок до відкриття на початку 2025 року нового порохового заводу, здатного виробляти 1,2 тис. тонн снарядного пороху на рік.

Компанія Eurenco відновить у Бержераку виробництво пороху, яке було демонтоване і перенесене до Швеції 2007 року через недостатню кількість замовлень. Як пояснив представникам ЗМІ генеральний директор компанії Тьєррі Франку, попит почав зростати ще до війни в Україні, але у 2022 році конфлікт став прискорювачем зростання.

Замовлення Eurenco тепер розраховані до 2030 року, і за останні шість місяців вони сягнули 1,2 млрд євро, передає Le Figaro.