ЄС готує окремий режим санкцій для Росії

Європейський Союз обговорює окремий режим санкцій проти Росії. Це DW у четвер, 11 квітня, підтвердила низка джерел у ЄС.

Згідно з наявним у розпорядженні редакції документом, ініціаторами створення цього режиму виступили країни Балтії, Польща, Чехія, Румунія, Фінляндія та Швеція. На їхню думку, існують вагомі підстави для запровадження санкційного режиму щодо РФ за аналогією з іншими санкціями проти режимів таких країн як Білорусь, Іран, Північна Корея, Венесуела.

Окремий санкційний режим покликаний забезпечити правову основу для покарання відповідальних за погіршення становища всередині країни. "Критерії для занесення до списку мають охоплювати погіршення ситуації з правами людини, політизовану судову систему та репресії проти громадянського суспільства, включно з діями, якi підривають демократію і верховенство закону", - йдеться в документі.

Наприклад, пропонується запроваджувати санкції проти представників "репресивного державного апарату Росії, включно з тими, хто причетний до політично вмотивованих судових рішень щодо представників громадянського суспільства і демократичної опозиції та їхнього подальшого затримання, наприклад, відповідальних осіб у судовій системі (прокурори, суди, пенітенціарні установи)".

Боррель сподівається на швидке затвердження окремого санкційного режиму щодо РФ

Пропозицію передали зовнішньополітичній службі ЄС 28 лютого. Верховний представник ЄС із закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, виступаючи в Європейському парламенті 10 квітня, що обговорюються "новий окремий режим санкцій щодо Росії", і висловив сподівання, що його затвердять швидко.

Очікується, що рішення буде ухвалене до виборів Європарламенту, які відбудуться 6-9 червня.

ЄС уже запровадив проти РФ 13 пакетів санкцій. Всі вони переслідують порушення територіальної цілісності та суверенітету України і військову агресію проти неї. Крім цього, росіяни є і в глобальному списку порушників прав людини - санкційному режимі, який нещодавно назвали ім'ям Олексія Навального.