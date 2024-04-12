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ЗМІ: Норвегія готується передати Україні 22 винищувачі F-16, США схвалили
23:23 11.04.2024 |
У межах коаліції винищувачів Норвегія готується передати Україні 22 винищувачі F-16, із них 12 перебувають у вже придатному до використання стані.
Про це стало відомо норвезькому порталу Nettavisen від власних джерел, пише "Європейська правда".
Згідно з інформацією Nettavisen, Норвегія отримала дозвіл від США на передання Україні 22 винищувачів F-16, а також двигунів, допоміжних матеріалів, тренажерів, запчастин та іншого відповідного обладнання.
Це, однак, не означає, що всі з цих 22 винищувачів є повністю справними - частина може використовуватись для запчастин та ремонту інших літаків.
У матеріалі Nettavisen ідеться, що власне придатними для польоту можуть бути 12 норвезьких F-16, які Норвегія планувала продати американській компанії Draken International - відповідний контракт підписали в грудні 2021 року.
"Угода про продаж з Draken International, схоже, не буде реалізована, а літаки, які мали бути використані для тренувань у США, натомість будуть задіяні для захисту повітряного простору України", - пише видання.
Публікація не вказує строків, коли Україна може отримати норвезькі F-16, але припускає, що цього не станеться до саміту НАТО у Вашингтоні в липні цього року.
Нагадаємо, що ще влітку 2023 року Норвегія підтвердила, що приєдналася до коаліції F-16, але публічно так і не називала кількість винищувачів, які передасть Україні. За тодішніми даними норвезьких ЗМІ, йшлось про п'ять-десять бортів.
На початку січня Норвегія відправила кілька F-16 до Данії для підготовки українських пілотів та допоміжного персоналу.
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