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В уряді Росії пояснили підвищення податків необхідністю знайти гроші на обіцянки Путіна
15:58 11.04.2024 |
На виконання доручень, озвучених російським диктатором Путіним у посланні російським депутатам, потрібно понад 1 трильйон рублів на рік. Щоб знайти ці кошти, доведеться підвищувати податки.
Про це заявив міністр фінансів РФ Антон Сілуанов, передає російський Інтерфакс.
"Треба враховувати доручення за підсумками послання президента. Воно фінансово ємне... Це не маленькі обсяги. В уряді готуються розрахунки , Але це сума, яка щорічно перевищує 1 трлн рублів... Додаткові гроші потрібні", - заявив міністр.
За словами Сілуанова, одним із джерел фінансування додаткових витрат стане підвищення податків для росіян та бізнесу.
Водночас він відмовився відповідаючи на запитання, якими саме будуть ці зміни.
"Поки що без коментарів. Пропозиції щодо податкової системи відпрацьовуватимуться з парламентом. Є ініціативи депутатського корпусу з ПДФО, бізнесу щодо податків, є над чим попрацювати, що обговорювати", - додав російський міністр.
Як повідомлялося, раніше Володимир Путін попередив про запровадження прогресивної системи оподаткування і підвищення податків для корпорацій.
За даними російських ЗМІ, після президентських виборів у Росії планують підвищити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) до 20%, а податок на прибуток для бізнесу - до 25%. Підвищення податків торкнеться щонайменше 20 млн росіян і має забезпечити додаткові надходження до бюджету РФ в обсязі 2,5 трильйона рублів на рік.
Необхідність підвищення податків Путін пояснив потребою знайти кошти на "вирішення загально національних питань" і "боротьбу з бідністю", попри зростання військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік до рекорду з часів СРСР.
Скільки Росія витрачає на війну?
Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.
На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйонів рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.
Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.
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