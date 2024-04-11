Інфляція в Китаї в березні сповільнилася до 0,1%, слабша за прогнози

Споживчі ціни (індекс CPI) у Китаї в березні зросли лише на 0,1% у річному вираженні, зазначається у звіті Державного статистичного управління (ДСУ) КНР.

Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав підйом на 0,4%.

У лютому ціни зросли на 0,7%. Зростання було зафіксовано вперше за пів року і стало максимальним за 11 місяців.

Щодо попереднього місяця індекс CPI в березні впав на 1% замість очікуваного скорочення на 0,5%. У лютому помісячне зростання індикатора становило 1%.

Ціни на продукти харчування в Китаї в березні впали на 2,7%, зниження відзначено за підсумками дев'ятого місяця поспіль. Непродовольчі товари подорожчали минулого місяця на 0,7%, зокрема одяг - на 1,6%.

Вартість житла підвищилася на 0,2%, медичних послуг - на 1,5%, освітніх - на 1,8%, транспортних - зменшилася на 1,3%.

Споживчі ціни без урахування продуктів харчування та енергоносіїв зросли в березні на 0,6% після підйому на максимальні з січня 2022 року 1,2% у лютому.

Тим часом ціни виробників (індекс PPI) у Китаї в березні впали на 2,8% у річному вираженні (-2,8% у лютому). Зниження відзначено за підсумками 18-го місяця поспіль.

Порівняно з попереднім місяцем індекс PPI у березні опустився на 0,1% після зниження на 0,2% у лютому.