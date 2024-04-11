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АНАЛІТИКА

Литва передасть Україні обладнання з Вільнюської ТЕЦ та великий трансформатор

 

Литва передасть Україні обладнання для відновлення пошкодженої від російських ударів енергоінфраструктури. Про це заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс, інформує lrt.lt.

Влада Литви передасть обладнання з Вільнюської ТЕЦ, яка нині не діє, а також частину обладнання з Ігналинської АЕС і складів енергетичних компаній.

В Україну також буде відправлено великий трансформатор на 30 кіловатів.

Вільнюська теплоелектростанція не працює з 2016 року, на її обладнанні забезпечується профілактична робота, випробування приладів згідно з плановими графіками, додали литовці.

"Ми дамо все, що їм потрібно. На 80 відсотків у Харкові зруйновано всю мережу - і тепло, і електроенергію. Якщо ми не допоможемо, то до зими українці не зможуть відновити мережу, буде дуже важко", - зазначив Крейвіс.

Уряд України вивчає різні можливості фінансування ремонту енергооб'єктів. Один із можливих варіантів - підвищення тарифу на електроенергію для населення.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Литва
 

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