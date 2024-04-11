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Китай попросив США не засуджувати його за співпрацю з Росією
09:33 11.04.2024 |
Міністерство закордонних справ Китаю закликало не перекладати на країну відповідальність за співпрацю з Російською Федерацією.
Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її прес-конференцію в Пекіні 10 квітня.
"Китай і Росія мають право на нормальну співпрацю. Така співпраця не повинна піддаватися зовнішньому втручанню або обмеженню. Китай не сприйматиме звинувачень і тиску", - сказала вона.
Нін додала, що в питанні України, Китай "завжди займав об'єктивну та справедливу позицію" і відігравав конструктивну роль в активному просуванні мирних переговорів.
"Якщо певні країни справді піклуються про мир і хочуть якнайшвидшого завершення "кризи в Україні" (так влада Китаю називає війну, - ред.), вони повинні задуматись, які дії викликали її та зробити щось, що допоможе встановленню миру, а не перекладати провину на Китай", - зазначила речниця зовнішньополітичного відомства.
Нагадаємо, 9 квітня заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що Вашингтон вважатиме Пекін відповідальним, якщо Москва досягне успіхів в Україні на тлі поглиблення співпраці РФ і Китаю.
Підтримка Китаєм Росії
У жовтні 2023 року Міноборони США заявило, що Китай постачає Росії озброєння. Зокрема, йшлося про безпілотники, стрілецьку зброю і спорядження.
Водночас, міністр закордонних справ Китаю Ван I запевнив українського колегу Дмитра Кулебу, що Пекін не постачає летальну зброю Росії.
Раніше США застерегли Китай від допомоги Росії у війні проти України.
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