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Байден збільшив відрив від Трампа
23:52 10.04.2024 |
Президент США Джо Байден збільшив свою перевагу над своїм суперником Дональдом Трампом перед президентськими виборами, які відбудуться у листопаді.
Це показало нове опитування Reuters/Ipsos, пише "Європейська правда".
Близько 41% зареєстрованих виборців під час п'ятиденного опитування, яке завершилося в понеділок, сказали, що вони б проголосували за Байдена. Колишнього президента Трампа обрали б 37%.
У минулому опитуванні Reuters/Ipsos у березні перевага Байдена над Трампом складала 1 відсотковий пункт.
Опитування має похибку в 4 відсоткові пункти для зареєстрованих виборців, і багато виборців залишаються невпевненими за сім місяців до виборів 5 листопада.
Приблизно 22% зареєстрованих виборців сказали, що вони не вибрали кандидата, схилялися до інших опцій або взагалі не проголосують.
У той час як загальнонаціональні опитування дають важливі сигнали щодо підтримки американцями політичних кандидатів, лише кілька ключових штатів зазвичай змінюють терези в колегії виборців США, яка в кінцевому підсумку вирішує, хто переможе на президентських виборах.
У січні дані опитування показували значну перевагу Трампа над Байденом: 40% проти 34%. А у лютому чинний глава Білого дому скоротив відставання: 37% проти 34%
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