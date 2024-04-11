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АНАЛІТИКА

Байден збільшив відрив від Трампа

 

Президент США Джо Байден збільшив свою перевагу над своїм суперником Дональдом Трампом перед президентськими виборами, які відбудуться у листопаді.

Це показало нове опитування Reuters/Ipsos, пише "Європейська правда".

Близько 41% зареєстрованих виборців під час п'ятиденного опитування, яке завершилося в понеділок, сказали, що вони б проголосували за Байдена. Колишнього президента Трампа обрали б 37%.

У минулому опитуванні Reuters/Ipsos у березні перевага Байдена над Трампом складала 1 відсотковий пункт.

Опитування має похибку в 4 відсоткові пункти для зареєстрованих виборців, і багато виборців залишаються невпевненими за сім місяців до виборів 5 листопада.

Приблизно 22% зареєстрованих виборців сказали, що вони не вибрали кандидата, схилялися до інших опцій або взагалі не проголосують.

У той час як загальнонаціональні опитування дають важливі сигнали щодо підтримки американцями політичних кандидатів, лише кілька ключових штатів зазвичай змінюють терези в колегії виборців США, яка в кінцевому підсумку вирішує, хто переможе на президентських виборах.

У січні дані опитування показували значну перевагу Трампа над Байденом: 40% проти 34%. А у лютому чинний глава Білого дому скоротив відставання: 37% проти 34%
Ключові теги: США
 

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