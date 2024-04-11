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У Пентагоні назвали російські НПЗ «цивільними цілями»
23:29 10.04.2024 |
Сполучені Штати Америки стурбовані через українські атаки на російські нафтопереробні заводи. У Вашингтоні вважають НПЗ цивільними цілями.
Про це заявила помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента CNN Наташу Бертранд у Twitter.
"Питання про атаки на критично важливу інфраструктуру, коли це цивільні цілі, викликає у нас занепокоєння", - заявила Валландер, коментуючи удари по російським НПЗ.
За її словами, Україна дотримується одного з найвищих стандартів дотримання законів збройних конфліктів, а це - "один із елементів європейської демократії".
Нестикування в Пентагоні
Зазначимо, що глава Пентагону Ллойд Остін ще вчора, 9 квітня, заявляв про те, що українські атаки на НПЗ "можуть мати наслідки на світову ситуацію у сфері енергетики".
Він також додав, що Україні вигідніше бити по тактичнимх та оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу.
При цьому про те, що НПЗ є "цивільними цілями", він нічого не говорив.
До слова, до таких заяв американських чиновників видання Financial Times писало про те, що США закликали Україну зупинити удари по російським НПЗ.
У Вашингтоні начебто побоюються, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також на бензин у США, що може зашкодити переобранню президента Джо Байдена.
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