Ціни на російську нафту значно перевищили встановлений країнами G7 ліміт, – Bloomberg

Ціни на російську нафту значно перевищили встановлений країнами "Великої сімки" поріг на рівні $60 за барель.

Зараз російська експортна нафта марки Urals коштує близько $75 за барель при відвантаженні з портів Балтійського і Чорного морів, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Argus Media.

У Казначействі США запевнили, що американські чиновники відстежують зростання цін, але пояснюють його геополітичною динамікою. 4 квітня ціна на нафту марки Brent піднялася вище за $90 за барель вперше з 30 жовтня 2023 року.

Неназваний американський чиновник висловив переконання, що обмеження цін на російську нафту все ще ефективне, адже зменшуючи надходження Кремля від продажу нафти, змушуючи продавати сировину або з дотриманням ліміту через західні компанії, або через тіньовий флот Росії.

Він запевнив, що США планують посилювати контроль за дотримання ліміту, накладаючи нові санкції на судна "тіньового флоту", але ці рішення не залежатимуть від цінових коливань на світовому ринку.

Представник Європейської комісії зазначив, що ЄС усвідомлює ризики обходу ліміту цін і відданий крокам, які позбавлять Росію доходів, одночасно "підтримуючи стабільність глобального енергетичного ринку". Він також зауважив, що ЄС постійно переглядає заходи контролю за дотриманням ліміту, але це потребує одностайності між державами-членами.

Водночас до прибуття до Індії російська нафта Urals торгується за ціною $88 за барель - всього на $3,8 нижче за нафту марки Brent, свідчать дані Argus.

Коли російська нафта сорту ESPO залишає порт Козьміно на сході Росії, вона коштує $84 за барель. При цьому доставка в Азію коштує Росії значно дорожче, ніж до Європи.

За даними Bloomberg, у березні 23% лише вантажів російської нафти були застраховані членами Міжнародної групи клубів взаємного страхування. Це означає, що трейдери могли довести, що вартість вантажу була значно нижчою за ту, за якою Argus Media оцінює ціну Urals.

Як повідомлялося, частка танкерів із західним страхуванням, що заходять у Росію, впала в лютому до найнижчого рівня з початку запровадження санкцій.

За даними Lloyd's List Intelligence та Vortexa, із понад 300 танкерів, які стали під завантаження в російських портах минулого місяця, лише 39% мали покриття P&I з Міжнародною групою з 12 клубів перестрахування.