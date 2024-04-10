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АНАЛІТИКА

Світовий товарообіг у 2024 році зросте на 2,6% - СОТ

 

Обсяги світової торгівлі товарами у 2024 році зростуть на 2,6%, у 2025 році - на 3,3%, прогнозує Світова організація торгівлі (СОТ).

У 2023 році глобальний товарообіг скоротився на 1,2%, йдеться в доповіді СОТ.

"Попит на імпорт у реальному вираженні в більшості регіонів у 2023 році був слабким, особливо в Європі, але також у Північній Америці та Азії, - зазначили економісти організації. - Головними винятками стали Близький Схід і Співдружність Незалежних Держав (СНД), де імпорт різко зріс".

У доларовому вираженні світова торгівля товарами скоротилася торік на 5%, до $24,01 трлн. Зниження частково пов'язане з падінням цін на сировину, зокрема нафту і газ.

За прогнозами СОТ, поступове сповільнення інфляції у 2024-2025 роках стимулює зростання реальних доходів населення розвинених економік, а разом із ним - споживання товарів обробної промисловості.

"У 2024 році вже очевидно, що попит на товари, що торгуються на світовому ринку, відновлюється, - йдеться в доповіді СОТ. - Це пов'язано зі зростанням споживання з боку населення, обумовленим поліпшенням перспектив щодо доходів".

Зростання світового реального ВВП у 2023 році сповільнилося до 2,7% з 3,1% роком раніше, пишуть експерти СОТ. У 2024 році вони очікують його на рівні 2,6%, у 2025 році - 2,7%.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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