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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Польські прикордонники зірвали прорив понад 220 нелегалів з боку Білорусі
16:50 10.04.2024 |
Польські прикордонники та військові вранці 10 квітня зірвали спробу понад 220 іноземців нелегально перетнути польсько-білоруський кордон.
Про це повідомила на своєму сайті Прикордонна служба Польщі, пише "Європейська правда".
Інцидент відбувся на ділянці кордону у районі Біловежі близько 10:00 ранку у середу.
"Була спроба силового перетину державного кордону через прикордонну річку Пшевлоку. Група з понад 220 іноземців намагалася у такий спосіб нелегально потрапити до Польщі", - йдеться у повідомленні.
Польські прикордонники відзначають, що іноземці були дуже агресивно налаштовані. Вони кидали гілки дерев і каміння в бік патрулів прикордонної служби та польської армії.
Під час інциденту в іноземців вилучили небезпечне знаряддя, виготовлене з дерева та цвяхів. "Спроба була успішно зірвана. Мігранти відступили вглиб Білорусі", - констатували у прикордонній службі.
У березні польські прикордонники повідомляли про інтенсивні спроби нелегалів потрапити з Білорусі до Польщі.
Як відомо, з літа 2021 року режим Лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів Білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу, які намагаються потрапити до ЄС.
З зими 2021 року інтенсивність таких спроб суттєво знизилася, але проблема не зникла.
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