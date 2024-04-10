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Банківський гігант HSBC йде з Аргентини: інфляція у 270% робить бізнес збитковим
14:29 10.04.2024 |
Британська банківська група HSBC оголосила про продаж свого бізнесу в Аргентині через великі збитки, спричинені гіперінфляцією. Про це повідомляє ВВС.
Річна інфляція в Аргентині у березні досягла 276,2%, що є найвищим показником у світі. П'ять років тому $1 коштував 43 песо. Нині - понад 860 песо.
HSBC заявив, що продаж аргентинського бізнесу місцевій фінансовій групі Grupo Financiero Galicia за $550 млн призведе до збитків у $1 млрд за підсумками першого кварталу цього року. Протягом наступних 12 місяців HSBC також визнає збитки у $4,9 млрд через втрати, що виникають під час переведення фінансових показників аргентинського бізнесу, що обчислюються в песо, до загального балансу HSBC, що обчислюється у доларах США.
Лише за 2023 рік ці збитки зросли на $1,8 млрд, додали у банку. Точні втрати HSBC можуть змінитись навіть у процесі продажу аргентинського бізнесу, оскільки обмінний курс постійно змінюється.
У HSBC в Аргентині було понад 100 філій та 3100 співробітників.
Британська група почала працювати в Аргентині у 1997 році після купівлі місцевого банку Banco Roberts. У тому ж році HSBC купив банк Bamerindus у сусідній Бразилії.
HSBC продовжує працювати у Бразилії, але виключно як інвестиційний банк: у 2015 році група продала свій роздрібний банківський бізнес.
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