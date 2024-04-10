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АНАЛІТИКА

Експорт Тайваню зріс на майже 20% через глобальний бум ШІ

 

Загальний експорт Тайваню зріс на 18,9%, що є найшвидшим темпом зростання за останні два роки. Все через те, що постачання комп'ютерного обладнання, що лежить в основі глобального буму штучного інтелекту, зросли більш ніж на 400%.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Експорт комп'ютерів і супутнього обладнання, включаючи сервери, жорсткі диски і клавіатури, в березні підскочив на 464,7% до $8,7 млрд в порівнянні з тим же місяцем минулого року, йдеться в заяві Міністерства фінансів Тайваню, опублікованій в середу.

Цей сплеск сприяв збільшенню загального обсягу закордонних поставок Тайваню до 41,8 мільярда доларів США, що на 18,9% більше, ніж у минулому році, і є найшвидшим темпом зростання з березня 2022 року. Економісти прогнозували зростання на 7,5%.

"Темпи зростання не завжди можуть бути несподіваними, як у березні, але ми вважаємо, що експортний попит Тайваню і надалі отримуватиме значний поштовх завдяки інвестиціям у галузі штучного інтелекту та постійному зміцненню економіки США", - зазначає економіст ANZ Banking Group Бансі Мадхавані.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Тайвань
 

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