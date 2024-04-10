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АНАЛІТИКА

Кліматичні активістки зі Швейцарії здобули перемогу в ЄСПЛ

 

Організація швейцарських пенсіонерок виграла суд проти уряду своєї країни, який звинувачувала в недостатності вжитих заходів щодо боротьби з глобальним потеплінням. У вівторок, 9 квітня, Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення на користь позивачок, визнавши, що влада Швейцарії порушила Конвенцію з прав людини, зокрема права кліматичних активісток, які подали позов, - на приватне і сімейне життя, а також право на справедливий судовий розгляд.

Члени створеного у Швейцарії з ініціативи Greenpeace об'єднання пенсіонерок Klimaseniorinnen стверджували, що через свій вік вони особливо чутливі до зміни клімату, зокрема у зв'язку з періодами екстремальної спеки. За даними Greenpeace, у лавах організації у Швейцарії перебуває понад 2500 жінок, середній вік яких - 73 роки.

Інформаційні агентства зазначають, що цей процес став першим випадком, коли Велика палата ЄСПЛ розглядала позов, пов'язаний із викидами CO2 у конкретній країні, а також питання про те, якою мірою захист клімату є правом людини. Очікується, що це рішення створить прецедент для подальших позовів щодо кліматичних проблем.

Водночас два інші позови, пов'язані із захистом клімату, були відкинуті в Страсбурзькому суді. Так, ЄСПЛ відмовився виносити рішення за позовом шести молодих португальців проти 32 держав Європи, вважаючи, що вони не вичерпали правові можливості у своїй країні. Крім того, суд відхилив позов з питань захисту клімату, поданий колишнім мером одного з прибережних міст Франції.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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