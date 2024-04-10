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У Фінляндії створять штаб-квартиру сухопутних сил НАТО, ЗМІ дізнались подробиці
09:48 10.04.2024 |
У Фінляндії планується відкрити штаб-квартиру сухопутних сил Північноатлантичного Альянсу, яка дозволить розширити діяльність командування об'єднаних сил в американському місті Норфолк.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", дізналась фінська газета Iltalehti.
Про створення штаб-квартири сил НАТО у Фінляндії виданню заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Аріль Грам. За його словами, ця дозволить "пожати плоди членства всіх нордичних країн" в Альянсі.
"Очікую, що ми будемо під єдиним командуваннями і частиною єдиного регіонального оборонного плану. Таким чином, нордичні країни матимуть спільне стримування й оборону", - пояснив він логіку такого кроку.
За даними Iltalehti, штаб-квартира буде розташована в місті Міккеле на півдні Фінляндії та підпорядковуватиметься командуванню об'єднаних сил у місті Норфолк у США - частині військового командування НАТО.
Для роботи штаб-квартири в Міккеле в Норфолк відрядять не менш як 375 офіцерів країн-членів НАТО, з них мінімум 25 - від Фінляндії. Планується, що в мирний час структура дозволятиме координувати сухопутні операції в регіоні.
Iltalehti стверджує, що головним лобістом ідеї є Норвегія, і саме їй вдалось переконати головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі в доцільності створення нової структури у Фінляндії.
Також очікується, що це питання буде на порядку денному саміту НАТО у Вашингтоні в липні.
Нагадаємо, Фінляндія стала 31-им членом НАТО у квітні 2023 року. У березні вона вперше взяла участь у військових навчаннях Альянсу як його повноправний член.
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