Фінансові новини
- |
- 10.04.24
- |
- 16:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
США посилять патрулювання поблизу Китаю
09:21 10.04.2024 |
Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив про можливе збільшення патрулювання у Південно-Китайському морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Це стало можливим після спільних навчань США, Австралії, Філіппін та Японії минулими вихідними.
Президент США Джо Байден прийме прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду у Вашингтоні у середу, а Салліван зустрінеться у четвер для переговорів із президентом Філіппін Фердинандом Маркосом. Переговори включатимуть способи протидії Китаю.
"Що стосується військово-морського патрулювання, то минулого тижня ми щойно бачили тристороннє плюс Австралійське, нову форму спільного чотиристороннього військово-морського патрулювання, тож ви можете очікувати більшого в майбутньому", - сказав Салліван на регулярному брифінгу в Білому домі.
Навчання США
У першій половині 2024 року НАТО проводить серію навчань під загальною кодовою назвою Steadfast Defender-24. Польща стане однією з країн, яка прийме та розмістить на своїй території значну кількість солдатів та техніки союзників.
З 4 по 15 березня на півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії відбулися масштабні військові навчання країн НАТО під назвою Nordic Response 24. У них взяли участь близько 20 тисяч військовослужбовців із 14 країн.
Також ми писали, що США та Південна Корея провели морські навчання. Метою було відточити свої навички стримування загроз на морі на тлі загроз КНДР.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про відповідальність за порушення військового обліку
|Законопроект про мобілізацію. Хто зможе отримати відстрочку
|Суд ЄС зняв санкції з російських мільярдерів Фрідмана та Авена
|США оголосили про екстрений продаж Україні запчастин для систем ППО Hawk
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Швейцарії затвердили приєднання до ініціативи європейської ППО «Небесний щит»
|Україна та Британія підписали нову угоду про оборонну співпрацю
|Єврокомісія розповіла, коли Україна отримає другий транш допомоги від ЄС
|Швейцарія виділила на відновлення України 5 млрд євро
|Артснаряди та дрони. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України
|Банківський гігант HSBC йде з Аргентини: інфляція у 270% робить бізнес збитковим
Бізнес
|Instagram і Facebook посилюють правила щодо контенту, створеного ШІ
|Загуглити номер: у застосунку Google Phone тестується нова функція - пошук невідомого номера
|Samsung повертається на вершину світового ринку з продажу смартфонів
|Qualcomm тестує другу ARM SoC для Windows - Snapdragon X Plus
|У США судитимуть китайську компанію Huawei за оману
|Samsung інвестує $44 млрд (замість $17 млрд) у виробництво чипів в Техасі
|Google може зробити пошук платним — преміальні варіанти використовуватимуть ШІ