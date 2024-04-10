США посилять патрулювання поблизу Китаю

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван заявив про можливе збільшення патрулювання у Південно-Китайському морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це стало можливим після спільних навчань США, Австралії, Філіппін та Японії минулими вихідними.

Президент США Джо Байден прийме прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду у Вашингтоні у середу, а Салліван зустрінеться у четвер для переговорів із президентом Філіппін Фердинандом Маркосом. Переговори включатимуть способи протидії Китаю.

"Що стосується військово-морського патрулювання, то минулого тижня ми щойно бачили тристороннє плюс Австралійське, нову форму спільного чотиристороннього військово-морського патрулювання, тож ви можете очікувати більшого в майбутньому", - сказав Салліван на регулярному брифінгу в Білому домі.

Навчання США

У першій половині 2024 року НАТО проводить серію навчань під загальною кодовою назвою Steadfast Defender-24. Польща стане однією з країн, яка прийме та розмістить на своїй території значну кількість солдатів та техніки союзників.

З 4 по 15 березня на півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії відбулися масштабні військові навчання країн НАТО під назвою Nordic Response 24. У них взяли участь близько 20 тисяч військовослужбовців із 14 країн.

Також ми писали, що США та Південна Корея провели морські навчання. Метою було відточити свої навички стримування загроз на морі на тлі загроз КНДР.

