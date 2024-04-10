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У США відсутні докази того, що Китай надає Росії пряму військову допомогу,- Білий дім
09:17 10.04.2024 |
У Білому домі заявили, що не бачили доказів прямої військової допомоги Росії з боку Китаю, проте погоджуються, що КНР сприяє функціонуванню російського оборонно-промислового комплексу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента США Джейка Саллівана.
"Ми не бачили жодних доказів того, що вони надають пряму військову допомогу, але ми висловили своє занепокоєння щодо вкладень у російську оборонно-промислову базу, про що казав держсекретар Блінкен у Європі минулого тижня", - сказав Салліван.
Згідно зі звітом Пентагону, оприлюдненим у жовтні 2023 року, Китай, попри свої заперечення, постачав Росії озброєння. Зокрема, безпілотники, стрілецьку зброю та спорядження.
Підтримка Китаєм збройної агресії Росії проти України
Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти Кремля.
На початку березня представництво ЄС у Росії заявило, що Китай має вжити всіх можливих дій для припинення поставок технологій російському військово-промисловому комплексу.
Заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл 4 квітня зазначив, що РФ майже відновила свої збройні сили. Частково це вдалось завдяки підтримці з боку Китаю.
Під час нещодавнього візиту в Китай міністр фінансів США Джанет Єллен підняла питання китайської підтримки агресії РФ проти України. Вона заявила, що банки та експортери КНР не повинні зміцнювати військовий потенціал Росії, попередивши, що "зіткнуться із серйозними наслідками, якщо вони це зроблять".
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