Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У ЄС розповіли про роботу над 14-им пакетом санкцій проти Росії

 

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підтвердив, що ЄС почав роботу над наступним, чотирнадцятим пакетом санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це він заявив 9 квітня під час виступу на заході групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів у Європейському парламенті, передає "Європейська правда".

Домбровскіс спрогнозував, що 14-ий пакет санкцій ЄС проти Росії має бути ухвалений навесні.

"Він, ймовірно, міститиме широкий перелік обмежувальних заходів із сильним акцентом на боротьбу з ухилянням - наприклад у морському секторі, оскільки Росія продовжує намагатися порушувати стелю цін на експорт нафти", - додав він.

Також, зазначив віцеголова Єврокомісії, відомство вивчає способи протидіяти обходу санкцій через дочірні компанії західних країн, які працюють за межами Європи.

"Ми продовжимо чинити тиск на Росію і тих, хто підтримує її на полі бою, де б вони не перебували. Ми продовжимо переслідувати друзів Путіна. І ми продовжимо переслідувати тих, хто допомагає Росії обходити санкції або поповнювати її військовий арсенал", - запевнив Домбровскіс.

Нагадаємо, 23 лютого Рада ЄС ухвалила тринадцятий пакет обмежувальних заходів проти Росії і тих, хто несе відповідальність за продовження війни проти України, а також тих, хто суттєво підтримує військові зусилля РФ.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,9945
  0,0063
 0,02
EUR
 1
 42,3519
  0,1511
 0,36

Курс обміну валют на вчора, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8269  0,10 0,25 39,3473  0,05 0,13
EUR 42,1423  0,13 0,32 42,8796  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0600  0,08 0,19 39,0800  0,08 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес