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У ЄС розповіли про роботу над 14-им пакетом санкцій проти Росії
23:41 09.04.2024 |
Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підтвердив, що ЄС почав роботу над наступним, чотирнадцятим пакетом санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це він заявив 9 квітня під час виступу на заході групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів у Європейському парламенті, передає "Європейська правда".
Домбровскіс спрогнозував, що 14-ий пакет санкцій ЄС проти Росії має бути ухвалений навесні.
"Він, ймовірно, міститиме широкий перелік обмежувальних заходів із сильним акцентом на боротьбу з ухилянням - наприклад у морському секторі, оскільки Росія продовжує намагатися порушувати стелю цін на експорт нафти", - додав він.
Також, зазначив віцеголова Єврокомісії, відомство вивчає способи протидіяти обходу санкцій через дочірні компанії західних країн, які працюють за межами Європи.
"Ми продовжимо чинити тиск на Росію і тих, хто підтримує її на полі бою, де б вони не перебували. Ми продовжимо переслідувати друзів Путіна. І ми продовжимо переслідувати тих, хто допомагає Росії обходити санкції або поповнювати її військовий арсенал", - запевнив Домбровскіс.
Нагадаємо, 23 лютого Рада ЄС ухвалила тринадцятий пакет обмежувальних заходів проти Росії і тих, хто несе відповідальність за продовження війни проти України, а також тих, хто суттєво підтримує військові зусилля РФ.
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