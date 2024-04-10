У США запропонували план із припинення поставок напівпровідників до Росії

Сенатори від двох партій запропонували законопроєкт, який буде покликаний зупинити постачання американських технологій і напівпровідників до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

План, запропонований сенаторами Міттом Ромні та Меггі Гассан, передбачає створення центру для координації зусиль із припинення поставок американських напівпровідників, штучного інтелекту і квантових технологій до таких країн, як Китай, Росія, Іран і Північна Корея.

У межах нового законодавства для фінансування центру знадобиться 25 мільйонів доларів у 2025 фінансовому році.

"Ми повинні перешкодити нашим супротивникам купувати і зловживати технологіями, розробленими в Америці", - заявив Хасан.

Чим ще може бути корисний закон

За його словами, цей двопартійний закон посилить експортний контроль завдяки збільшенню ресурсів для виявлення, розслідування та запобігання потенційним експортним порушенням.

Закон також буде покликаний з'ясувати, чи слід розміщувати за кордоном більше співробітників правоохоронних органів США, що займаються експортним контролем.

Що передувало

Раніше стало відомо, що постійний підкомітет Сенату США з розслідувань при комітеті з внутрішньої безпеки 27 лютого провів спеціальне слухання, щоб з'ясувати, як американські мікросхеми потрапляють у російські системи озброєнь.

Під час спеціального слухання сенатор США Річард Блюменталь закликав американських виробників мікросхем уникати використання їхніх чипів у російській зброї. Він зазначив, що чипи американського виробництва продовжують перебувати в обладнанні ворога на полі бою України.

Bloomberg повідомляло, що торік Росія імпортувала передові американські та європейські чипи на суму понад 1 мільярд доларів. Це сталося попри запроваджені країнами Заходу санкції