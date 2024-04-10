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Португалія та Україна готують угоду з безпеки
23:10 09.04.2024 |
Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів розмову з дипломатичним радником Прем'єр-міністра Португальської Республіки Жоржем Монтейру в режимі відеозв'язку, повідомляє прес-служба президента України у вівторок.
Ігор Жовква подякував Жорже Монтейру за незмінну підтримку Португалією боротьби нашої країни з російською агресією.
"Цінуємо практичну участь Португалії в танковій, авіаційній коаліціях і коаліції морських можливостей. Важливо, щоб обсяги та темпи військової підтримки продовжили збільшуватися", - наголосив Ігор Жовква.
Під час розмови заступник керівника Офісу Глави держави поінформував Жоржа Монтейру про ситуацію на фронті та нагальні військові потреби України.
Співрозмовники домовилися розпочати переговори щодо укладення двосторонньої безпекової угоди на виконання спільної декларації "Групи семи" про підтримку України в найближчому майбутньому.
Окрему увагу приділили підтримці Португалією Української формули миру, а також європейських та євроатлантичних прагнень нашої держави. Жорж Монтейру відзначив прогрес України у здійсненні реформ, необхідних для її майбутнього членства в ЄС і HATO.
Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегро дали доручення розпочати роботу над підготовкою угоди про безпеку.
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