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Глава Китаю відвідає кілька країн Європи у травні, - ЗМІ
23:03 09.04.2024 |
На початку травня президент Китаю Сі Цзіньпін відвідає кілька європейських країн. Зокрема Францію, Сербію та Угорщину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Szabad Europa.
Передбачається, що лідер Китайської Народної Республіки прибуде до Франції 5 травня на два дні,
Після Франції Сі Цзіньпін відвідає Белград. Візит до Сербії анонсував президент Сербії Александар Вучич ще наприкінці лютого, але тоді він не назвав точної дати. За інформацією видання, після Белграда голова КНР прибуде до Будапешта.
Два незалежні джерела видання підтвердили візит президента Китаю до Будапешта.
Позиція Китаю щодо війни в Україні
Нагадаємо, ми писали, що Китай посилив свою підтримку Росії. Зокрема Пекін надає геопросторову розвідку, щоб допомогти Москві у її війні проти України.
Водночас США попередили китайські компанії про "значні наслідки" у разі допомоги Росії.
Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що Китай відіграє велику роль у світі, тому Україна хоче, щоб ця країна була залучена до формули миру.
Пекін поки не погодився, але китайська влада не критикує українську формулу.
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