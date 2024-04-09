Компроміс щодо агроекспорту України до ЄС враховує введення тарифів на продукцію з Росії

Частиною компромісного рішення країн ЄС щодо введення обмежень на імпорт з України певних видів сільськогосподарської продукції стало введення експортних тарифів проти російських поставок аналогічної продукції.

Про це сьогодні у бельгійському місті Генк за підсумками неформальної зустрічі міністрів сільського господарства країн ЄС заявив міністр середнього класу, самозайнятості, сільського господарства та інституційних реформ головуючої в ЄС Бельгії Девід Кларінвал, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З одного боку, ми змогли ввести заходи, що обмежують експорт певних (українських - ред.) товарів та продовжили їх перелік. Водночас ми прагнули продовжити нашу солідарність з Україною та продовжити дію механізму, що був введений в дію Єврокомісією як надзвичайних захід (автономні торговельні заходи - ред.). Ми маємо дивитися як на більш широку картину. Паралельно відбулося суттєве зростання в оподаткуванні (тарифікації - ред.) для російського імпорту, на який не поширюються наші санкції. Це було частиною пакету, компромісного рішення, яке було досягнуто вчора в рамках тристоронніх переговорів», - наголосив бельгійський урядовець.

Він зауважив, що Бельгійське головування в ЄС напружено працювало над досягненням угоди щодо продовження автономних заходів торгівлі для України. При цьому було доволі складно досягти погодження між різними інтересами, які, за словами міністра «не обов'язково співпадають». На його думку, рішення, яке було ухвалено за підсумками цих переговорів між Єврокомісією, Радою ЄС і Європарламентом, дозволяє говорити про досягнення «доброго балансу».

Як повідомляв Укрінформ, 8 квітня представники країн-членів ЄС (Coreper) підтвердили попередню угоду, досягнуту раніше того ж дня між Бельгійським головуванням в ЄС, Європейським парламентом та Єврокомісією щодо продовження автономних торговельних заходів (призупинення ввізних мит і квот на український експорт до ЄС) до 5 червня 2025 року.

Водночас ЄС вирішив зміцнити захисні заходи щодо українського експорту «чутливих» товарів та обмежити їх середніми показниками обсягів торгівлі, що були зареєстровані в період з 2021 по 2023 роки. Ці заходи можуть бути активовані однією або кількома країнами ЄС у відповідь на дестабілізацію їхнього внутрішнього сільськогосподарського ринку внаслідок надмірного притоку української аграрної продукції.

Такі виключення із режиму автономних торговельних заходів можуть застосовуватися до імпорту з України визначеного переліку «чутливої» продукції, включаючи м'ясо птиці, яйця, цукор, овес, кукурудзу, крупи та мед.

За даними Єврокомісії, імпорт російської агропродукції до ЄС протягом 2022-2023 року становив близько 2,5 мільйона тонн на рік, включаючи зернові культури. Ця продукція не входила до переліку товарів, проти яких застосовувалися санкції ЄС.

Нещодавно Європейська комісія оприлюднила пропозицію щодо запровадження обмежувального тарифу на ввезення російського та білоруського зерна в обсязі 95 євро за тонну, що має знизити конкурентоспроможність цієї продукції на ринку ЄС.

Такі рішення мають пройти етап формального ухвалення в Європейському парламенті та в Раді ЄС.