Російський експорт сирої нафти скорочується через зменшення потоку з Балтії

Морський експорт сирої нафти з росії в перший тиждень квітня зменшився з 3,84 млн б/д, до 3,39 млн б/д оскільки поставки з балтійських портів країни впали.

Зниження минулого тижня було викликано меншою кількістю вантажів із Приморська та Усть-Луги, де обсяги впали приблизно на 20%, показують дані відстеження танкерів, зібрані Bloomberg. Відкат стався після різкого зростання потоків із цих портів в останні два тижні березня на тлі ударів українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах, які, можливо, перенаправляли сиру нафту на експорт, а не на переробку всередині країни.

Тижневі доходи москви впали. Валова вартість експорту сирої нафти країни впала до 1,82 мільярда доларів за сім днів до 7 квітня з переглянутого значення в 1,95 мільярда доларів за період до 31 березня. Чотиритижневий середній дохід також скоротився до 1,75 мільярда доларів на тиждень.

Окремо чотиритижневі середні поставки в Азію піднялися до найвищого рівня з липня 2023 року за 28 днів до 7 квітня.

Збільшення потоків до азіатських напрямків, переважно до Китаю та Індії, сталося після того, як офіційні особи Міністерства фінансів заявили, що США не намагаються зупинити Індію в імпорті російської нафти після того, як вона посилила санкції проти компаній і суден, які перевозять московські бочки. Вашингтон хоче підтримувати потік енергії, щоб запобігти дефіциту поставок, спричиненому війною в Україні, одночасно зменшуючи доходи Кремля.

Більшу частину запасів російської сирої нафти Sokol, які утворилися після того, як індійські нафтопереробники відхилили її, тепер вивантажено. Близько 9,1 мільйона барелів, половина від загального обсягу, були поставлені на нафтопереробні заводи в Китаї. Ще 7 мільйонів барелів повертаються до Індії. Один вантаж доставили до Пакистану, другий очікує на розвантаження.

Це залишає лише 1,4 мільйона барелів, щоб показати призначення. Усі вантажі Sokol, завантажені з середини лютого, попрямували безпосередньо до Китаю.