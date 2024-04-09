Німецька Rheinmetall будує ще один завод в Угорщині, який буде гібридним

Пресслужба Rheinmetall нещодавно відзвітувала, що наприкінці березня цього року відбулася офіційна церемонія закладки фундаменту нового заводу компанії в Угорщині, у місті Сеґед. "Новий завод стане першим великим гібридним підприємством Rheinmetall, де цивільний бізнес та оборонні технології будуть об'єднані під одним дахом", - йдеться у повідомленні компанії.

Введення в експлуатацію заводу заплановане на серпень 2025 року, майданчик буде частиною підрозділу Power Systems, на першому етапі на території площиною у 85 тисяч квадратних кілометрів планують побудувати завод у 15 тисяч квадратних метрів. Загальний обсяг інвестицій - 63 млн євро, у рамках нових виробничих потужностей буде створено до трьох сотень висококваліфікованих робочих місць, відзначають у Rheinmetall.

У Rheinmetall відзначають, що цей завод передусім буде виготовляти компоненти для їхнього автомобільного підрозділу, включно з конденсаторами. Водночас орієнтовно 10% площини буде використовуватися для виготовлення компонентів для оборонного підрозділу Rheinmetall, йдеться про "електронні рішення".

Нагадаємо, що це вже не перший завод Rheinmetall

в Угорщині. Наприклад, раніше цього року німецька компанія відзвітувала, що у Варпалоті стартував другий етап будівництва (по факту - розширення) заводу з виробництва боєприпасів, який, крім 30-мм боєприпасів для БМП Lynx, також буде виробляти 155-мм боєприпаси для САУ PzH 2000 і 120-мм боєприпасів для танку Leopard 2 і майбутнього Panther KF51 EVO

А наприкінці 2023 року повідомлялося, що новий завод Rheinmetall через 4 місяці після відкриття вже випустив першу бойову машину піхоти Lynx, водночас у стрій ця новітня БМП стане не раніше літа 2024 року.

Раніше Defense Express розповідав, що Rheinmetall купив румунську Automecanica Mediaş, і це прямо пов'язана із необхідністю ремонту та обслуговування західної військової техніки ЗСУ.