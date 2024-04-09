Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німецька Rheinmetall будує ще один завод в Угорщині, який буде гібридним

 

Пресслужба Rheinmetall нещодавно відзвітувала, що наприкінці березня цього року відбулася офіційна церемонія закладки фундаменту нового заводу компанії в Угорщині, у місті Сеґед. "Новий завод стане першим великим гібридним підприємством Rheinmetall, де цивільний бізнес та оборонні технології будуть об'єднані під одним дахом", - йдеться у повідомленні компанії.

Введення в експлуатацію заводу заплановане на серпень 2025 року, майданчик буде частиною підрозділу Power Systems, на першому етапі на території площиною у 85 тисяч квадратних кілометрів планують побудувати завод у 15 тисяч квадратних метрів. Загальний обсяг інвестицій - 63 млн євро, у рамках нових виробничих потужностей буде створено до трьох сотень висококваліфікованих робочих місць, відзначають у Rheinmetall.

У Rheinmetall відзначають, що цей завод передусім буде виготовляти компоненти для їхнього автомобільного підрозділу, включно з конденсаторами. Водночас орієнтовно 10% площини буде використовуватися для виготовлення компонентів для оборонного підрозділу Rheinmetall, йдеться про "електронні рішення".

Нагадаємо, що це вже не перший завод Rheinmetall

в Угорщині. Наприклад, раніше цього року німецька компанія відзвітувала, що у Варпалоті стартував другий етап будівництва (по факту - розширення) заводу з виробництва боєприпасів, який, крім 30-мм боєприпасів для БМП Lynx, також буде виробляти 155-мм боєприпаси для САУ PzH 2000 і 120-мм боєприпасів для танку Leopard 2 і майбутнього Panther KF51 EVO

А наприкінці 2023 року повідомлялося, що новий завод Rheinmetall через 4 місяці після відкриття вже випустив першу бойову машину піхоти Lynx, водночас у стрій ця новітня БМП стане не раніше літа 2024 року.

Раніше Defense Express розповідав, що Rheinmetall купив румунську Automecanica Mediaş, і це прямо пов'язана із необхідністю ремонту та обслуговування західної військової техніки ЗСУ.
За матеріалами: Діфенс Експрес
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,9945
  0,0063
 0,02
EUR
 1
 42,3519
  0,1511
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8269  0,10 0,25 39,3473  0,05 0,13
EUR 42,1423  0,13 0,32 42,8796  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0600  0,08 0,19 39,0800  0,08 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес