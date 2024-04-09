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Литва і Rheinmetall невдовзі підпишуть угоди про будівництво заводу з виробництва боєприпасів
16:52 09.04.2024 |
Міністерка економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте повідомила, що країна незабаром підпише угоди зі збройовою компанією Rheinmetall, яка хоче збудувати в країні завод з виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.
Армонайте зазначила, що підписання угод з Rheinmetall очікується протягом найближчих двох тижнів.
"Ми працюємо з компанією, ведемо переговори, і я думаю, що протягом найближчих двох тижнів будуть підписані певні угоди", - сказала вона.
За її словами, домовленість окреслить роль Литви в проєкті Rheinmetall. Міністерка не уточнила, чи може держава отримати частку в об'єкті, скільки вона може інвестувати в проєкт і де буде побудований завод.
"Я не можу коментувати деталі, тому що ще не все узгоджено. Ми не коментуємо, поки не досягнемо угоди", - сказала Армонайте.
Раніше міністерка представила парламенту пакет законодавчих поправок, щоб дозволити великим західним виробникам зброї та боєприпасів, включаючи Rheinmetall, якомога швидше створити свої виробничі потужності в Литві.
Уряд пропонує встановити порядок, за яким можна розпочинати будівництво великих оборонних об'єктів без звичайного дозволу на будівництво. Однак до завершення будівництва необхідно отримати дозвіл.
У листопаді минулого року стало відомо, що німецький збройовий концерн Rheinmetall AG розглядає можливість будівництва заводу в Литві.
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