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Зростання світових цін на сировину відображає економічні поліпшення, але створює інфляційні ризики - WSJ
16:35 09.04.2024 |
Підвищення цін на сировинні товари у світі свідчить, що інвестори роблять ставку на тривале економічне зростання і ймовірне посилення інфляції, пише газета The Wall Street Journal.
Індекс сировинних товарів S&P GSCI піднявся на 12% із початку 2024 року, тоді як фондовий індикатор S&P 500 додав 9,1%. Підвищення цін на мідь і нафту становить понад 10% і 17% відповідно. Золото цього року подорожчало на 13%, оновивши рекорд.
Ралі пов'язане з очікуваннями, що економічне піднесення підтримуватиме попит на сировину в США та Китаї, зазначають економісти. Дані про зростання промислової активності в Штатах і КНР, опубліковані минулого тижня, спровокували нову хвилю покупок сировини.
Багато експертів очікують, що поточна тенденція може тривати деякий час. Підвищення реальних доходів населення сприяло відновленню глобального зростання попиту на споживчі товари, і це, ймовірно, призведе до подальшого підйому цін на сировину, зазначає команда сировинних експертів Macquarie Group.
Така ситуація може ускладнити завдання Федеральної резервної системи (ФРС) щодо боротьби з інфляцією, пише WSJ.
"Ситуація в сировинному секторі потенційно може стати чинником, що завадить зниженню ставки ФРС", - говорить аналітик із сировинного сектору та ринку деривативів Bank of America Франциско Бланш.
Нинішня динаміка нафтового ринку показує, як зростаючий світовий попит підтримує підйом, спровокований іншими факторами.
Вартість Brent тримається вище за позначку в $90 за барель, яку перевищила минулого тижня на тлі конфлікту на Близькому Сході та атак дронів на російські НПЗ. Додатковим фактором підтримки цін на нафту є поліпшення перспектив світової економіки та прогнозів попиту. Зокрема, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підвищило прогноз підвищення попиту на поточний рік.
Схожі тенденції сприяють і підйому цін на мідь - метал, що є популярним барометром ситуації в економіці, оскільки використовується в будівельному секторі та виробництві електроніки, зазначає WSJ.
Ф'ючерси на мідь подорожчали більш ніж на 16% за останні два місяці - до $4,28 за фунт, максимуму з червня 2022 року.
За даними Goldman Sachs, попит з боку Китаю, на який припадає більше половини світового попиту, цього року на 12% вищий, ніж роком раніше.
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