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США та союзникам знадобиться 10 трильйонів доларів на переозброєння - Bloomberg
16:20 09.04.2024 |
В умовах агресії Росії, нестабільного Близького Сходу й експансії армії Китаю, військові витрати країн НАТО, можливо, доведеться збільшити з 2% до 4%. Відтак, протягом наступного десятиліття США та їхнім союзникам знадобиться близько 10 трлн доларів, щоб переозброїтися.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Попри те, що минулого року світові витрати на оборону досягли рекордних 2,2 трильйона доларів, країни Європейського Союзу лише почали замислюватися над тим, чого вимагатиме безпека 21-го століття в умовах агресивної Росії на їхніх східних кордонах, нестабільного Близького Сходу й експансії китайської армії, що привертає увагу Вашингтона до Тихоокеанського регіону.
Політичні лідери вітають себе з прогресом у досягненні цілей НАТО щодо виділення членами альянсу 2% свого ВВП на оборону. Але чиновники, які займаються питаннями безпеки, кажуть, що для виконання планів альянсу військові бюджети, можливо, доведеться збільшити витрати до рівня 4%.
Якби США та їхні союзники по "Великій сімці" досягли такого рівня, то, за підрахунками Bloomberg Economics, це означало б понад 10 трильйонів доларів додаткових зобов'язань на оборону протягом наступного десятиліття.
"Дивіденди миру" після холодної війни добігають кінця. Це, ймовірно, матиме трансформаційний вплив на оборонні компанії, державні фінанси і фінансові ринки", - каже головний аналітик з геоекономіки BE Дженніфер Велш.
Жорстока реальність для США і їхніх союзників полягає в тому, що війна Росії в Україні означає, що вони повинні різко посилити свою оборону в Східній Європі одночасно з протидією Китаю, бо ця країна посилює співпрацю з Москвою.
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