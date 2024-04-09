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АНАЛІТИКА

У Британії анонсували цього року перемовини про співпрацю між AUKUS та іншими країнами

 

Консультації щодо майбутньої співпраці між союзниками по пакту безпеки AUKUS, до якого входять Велика Британія, США та Австралія, та іншими країнами, зокрема Японією, мають розпочатися цього року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє британський уряд.

Цього року розпочнуться консультації щодо того, де потенційні партнери, зокрема Японія, можуть зробити свій внесок та отримати вигоду від формату, йдеться в пресрелізі.

"Ми завжди говорили, що будемо залучати додаткові країни до другої складової альянсу (передбачає координацію зусиль з розвитку передових технологій - Ред.), і співпраця з країнами-однодумцями ще більше зміцнить це партнерство", - цитує відомство міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса.

Раніше Австралія і Велика Британія підписали нову угоду про співпрацю в галузі оборони і безпеки, яка полегшує спільні операції їхніх збройних сил на території обох країн.

За угодою AUKUS між Австралією, Великою Британією і США, Австралія придбає кілька американських підводних човнів класу "Вірджинія" протягом наступного десятиріччя і побудує новий підводний човен на суднобудівних верфях в Аделаїді до 2040 року.

Нагадаємо, формат AUKUS заснували у вересні 2021 року. Тоді угода призвела до серйозної образи з боку Франції, оскільки це нове партнерство зірвало давніший франко-австралійський контракт на десятки мільярдів доларів. Детальніше про це - у статті Угода, що розлютила Макрона: як США та союзники змінюють світову систему безпеки.
 

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