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АНАЛІТИКА

Тайванські корпорації задумались про запасні штаб-квартири на випадок нападу Китаю

 

Декілька великих тайванських виробників розглядають можливість створення запасних штаб-квартир за кордоном, щоб гарантувати продовження роботи в разі нападу Китаю на Тайвань, пише Financial Times.

Китай вважає Тайвань частиною своєї території й погрожує анексувати його, якщо той буде нескінченно чинити опір об'єднанню. Хоча тайванські експерти вважають напад Китаю малоймовірним у найближчій перспективі, тактика постійного залякування змусила багато іноземних компаній і клієнтів тайванських груп почати планування на випадок непередбачених обставин.

Ці плани поки що мають попередній характер.

Керівник тайванського офісу консалтингової компанії KPMG Рауні Куо розповів газеті, що кілька клієнтів розглядають можливість або вже планують відкриття другої штаб-квартири в країнах Південно-Східної Азії "на випадок надзвичайної ситуації на Тайвані".

Декілька джерел газети сказали, що серед цих компаній є великі корпорації Lite-On та Qisda, які виробляють електронні компоненти та пристрої для споживачів, телекомунікацій, автомобілів і медицини.

Фінансовий директор однієї з великих тайванських компаній на умовах анонімності розповів FT, що вона розглядає можливість розміщення другої штаб-квартири в Сінгапурі. Інші джерела кажуть, що серед тайванських компаній розглядаються такі юрисдикції, як Японія, Швейцарія і Нідерланди.

Сполучені Штати вони відкидають через податки.

Довідка

Китайська Республіка (Тайвань) - визнана 12 країнами держава. До поразки від комуністичного режиму Мао Цзедуна у громадянській війні контролювала всю територію Китаю. З 1949 року контролює лише Тайвань та кілька невеликих островів. КНР вважає Тайвань своєю провінцією і заявляє про прагнення "мирного возз'єднання". Тайвань заявляє, що готовий чинити збройний опір у разі вторгнення. Тайбей користується потужною військовою та політичною підтримкою США, попри відсутність офіційних військових зв'язків, і отримує підтримку ще Японії, Австралії, Канади та країн Європи. Україна де-юре вважає Тайвань частиною КНР.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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