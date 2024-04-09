Російські кінотеатри не можуть компенсувати збитки після виходу голлівудського кіно

Найбільші російські кіномережі не змогли за два роки розв'язаної РФ війни проти України компенсувати мільярдні збитки від залишення Росії голлівудських кіностудій.

Про це пише РБК із посиланням на бухгалтерську звітність учасників ринку за 2023 рік, передає The Moscow Times.

За підсумками минулого року найбільші мережі кінотеатрів РФ - об'єднана кіномережа "Формула кіно" та "Сінема Парк", "Каро" та "Сінема Стар" - повідомили про зростання виручки приблизно на 40%. Проте в абсолютному вираженні показник поки не відновився до рівнів 2021 та допандемійного 2019 року.

Так, найбільша в Росії кіномережа "Формула кіно" та "Сінема Парк" у 2023 році отримала чистий прибуток у розмірі 1,9 млрд руб. при зростанні виторгу на 44,7%, до 6,6 млрд руб. Проте зростання фінансових показників має технічний характер.

Прибуток сформувався внаслідок відновлення вартості активів, які знецінилися у 2020-2022 роках "у зв'язку з обмеженнями в діяльності кінотеатрів" спочатку через пандемію, а потім через дефіцит прем'єр.

Друга найбільша в Росії кіномережа "Каро" (до неї входять 32 кінотеатри, частка ринку - 4,4%) за підсумками 2023 скоротила збиток на 87,6% і так і не вийшла на прибуток. Чистий збиток основної юрособи мережі - ТОВ "Каро Фільм Менеджмент" - склав 166,8 млн руб. проти 1,3 млрд руб. 2022 року. При цьому виторг збільшився на 44,1%, до 3,2 млрд руб.

У свою чергу, "Синема Стар", що входить до десятки найбільших кіномереж Росії, вдалося збільшити виручку на 41,5%, до 695,5 млн руб. Однак прибуток склав лише 1,4 млн руб.

У 2022 році від масового відходу голлівудських студій з Росії АТ "Сінема Парк" втратило 43,2% виручки й зазнало збитків у 1,8 млрд руб., виручка "Каро" скоротилася на 41,8%, а чистий збиток склав 1,3 млрд руб.

Заборона зарубіжного кіно в Росії

У серпні 2023 року Фонд кіно РФ виступив проти будь-яких способів легалізації прокату голлівудських блокбастерів у російських кінотеатрах без згоди правовласників - також через загрозу "духовно-моральним" цінностям.

Ще в березні 2022 року закордонні компанії Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal прийняли рішення призупинити кінотеатральний прокат своїх релізів, а також тимчасово припинити свою діяльність у РФ через війну в Україні.