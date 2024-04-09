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Апеляційний суд відхилив спробу Трампа перенести суд щодо «прихованих грошей»
09:10 09.04.2024 |
Апеляційний суд у Нью-Йорку у понеділок відхилив клопотання адвокатів Трампа щодо відкладання судового розгляду у справі про "приховані кошти" для впливу на вибори через місце його проведення.
Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".
8 квітня на позачерговому засіданні адвокати Трампа намагалися переконати суддю, що Манхеттен, де сильна підтримка Демократичної партії - неналежне місце для розгляду справи Трампа. Натомість вони пропонували перенести суд в округ Стейтен-Айлед, єдиний у Нью-Йорку, де Трамп переміг у 2020 і 2016 роках.
Суддя Лізбет Гонзалес за підсумками розгляду відхилила клопотання.
Також адвокати Трампа намагаються оскаржити накладену на Трампа заборону висловлюватись щодо свідків прокурорів і сім'ї судді Мерчана. Також Трамп хоче домогтися відводу судді, посилаючись на нібито конфлікт інтересів: його донька працює у консалтинговій фірмі, яка обслуговувала передвиборчу кампанію Джо Байдена у 2020 році.
Даний судовий розгляд має стати першим судом у кримінальній справі щодо Трампа та будь-якого президента США.
Судовий розгляд справи мав початися ще 25 березня, але відклався - адвокати експрезидента домоглись 30-денної відстрочки, поскаржившись на брак часу для вивчення всіх матеріалів.
Нагадаємо, справа стосується історії, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.
Прокурори вважають, що у жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні $130 тисяч, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. Це кримінальний злочин, за який за законами штату Нью-Йорк загрожує до чотирьох років ув'язнення.
Трамп заявляє про свою невинуватість та політичне переслідування з боку адміністрації президента Джо Байдена.
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