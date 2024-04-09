Фінансові новини
- |
- 09.04.24
- |
- 23:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Канада зобов'язується збільшити витрати на оборону під тиском США - ЗМІ
09:00 09.04.2024 |
Влада Канади, на яку тиснуть США, вимагаючи збільшити витрати на оборону, в понеділок заявила, що військові витрати будуть наближені до цільового показника НАТО до 2030 року, повідомляє Reuters.
В оновленому документі з оборонної політики ліберальний уряд прем'єр-міністра Джастіна Трюдо визнав, що захист Арктики, а також протидія викликам з боку Росії та Китаю вимагають від Оттави великих зусиль.
"Ми знову активізуємося, щоб зберегти і захистити порядок, заснований на правилах, який дозволив людям у всьому світі процвітати", - сказав він журналістам.
Як зазначає Reuters, Канада, річний оборонний бюджет якої становить близько 31 млрд канадських доларів ($22,8 млрд США), має намір витратити додатково 8,1 мільярда канадських доларів протягом наступних п'яти років і загалом 73 мільярди канадських доларів протягом наступних 20 років.
Загалом, до 2030 року військові витрати країни сягнуть 1,76% від валового внутрішнього продукту, що все ще не досягає цільового показника у 2%, встановленого НАТО. Але перевищує поточний показник у 1,4%. Офіційні особи повідомили журналістам, що дата досягнення позначки у 2% не встановлена.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін змінив четвертого керівника Бюро економічної безпеки за рік
ТОП-НОВИНИ
|Голова СБУ відсторонив керівника департаменту кібербезпеки Вітюка на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами «Слідство-інфо»
|Атака на Борисоглєбський навчальний авіаційний центр - це операція ГУР, - джерела
|Схвалений комітетом Ради законопроєкт Кабміну про перезавантаження БЕБ зазнав критики й після оновлення
|Комітет Ради визначив штрафи за ухиляння від мобілізації
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Глава Китаю відвідає кілька країн Європи у травні, - ЗМІ
|ГУР: Росіяни зімітували удар FPV-дронами оп ЗАЕС нібито «з боку України»
|Компроміс щодо агроекспорту України до ЄС враховує введення тарифів на продукцію з Росії
|США передали Україні зброю, яка призначалась єменським хуситам
|Російський експорт сирої нафти скорочується через зменшення потоку з Балтії
|Німецька Rheinmetall будує ще один завод в Угорщині, який буде гібридним
|Литва і Rheinmetall невдовзі підпишуть угоди про будівництво заводу з виробництва боєприпасів
Бізнес
|Qualcomm тестує другу ARM SoC для Windows - Snapdragon X Plus
|У США судитимуть китайську компанію Huawei за оману
|Samsung інвестує $44 млрд (замість $17 млрд) у виробництво чипів в Техасі
|Google може зробити пошук платним — преміальні варіанти використовуватимуть ШІ
|За розширені оновлення безпеки Windows 10 компаніям доведеться платити від $61 за перший рік
|Microsoft та Quantinuum заявили про «прорив» у квантових обчисленнях — 14 тис. експериментів без помилок
|Попит на нові вантажівки в Україні за рік зріс на третину